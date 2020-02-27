Зеркаль знає метод повернути аннексированный Крим через суди

Україна може повернути аннексированный Крим через міжнародні суди, якщо росіяни погодяться розглядати це справа саме в них.

Про це розповіла колишня заступник глави МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в інтерв’ю «Европравде». За її словами, повертати Крим» нам не потрібно, так як де-юре це зараз територія України. Його можна тільки повернути під фактичний український контроль.

«Ми ж не можемо передбачити, що станеться через рік чи через 10 років. Ми ж не говоримо, що це має відбутися негайно і більше ніяк! Скільки років триває окупація Північного Кіпру? З 1974 року. Тому деколи цей процес дуже тривалий», – сказала вона, оцінюючи перспективу.

Зеркаль наголосила, що Київ судиться з Росією там, де у нього є можливість захистити права України, відновити їх, а потім отримати компенсацію за їх порушення.