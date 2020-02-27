В СНБО назвали группы риска по коронавирусу

В СНБО объяснили, в каком возрасте люди больше всего рискуют заразиться коронавирусом

СНБО смоделировал вероятный вариант распространения в Украине пришедшего из Китая коронавируса и выделил группы риска по возрастным показателям.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении указано, что главный ситуационный центр при СНБО круглосуточно анализирует ситуацию по распространению смертоносного коронавируса в разных странах.

«По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2 %», — сообщает СНБО.

По данным ведомства, для людей в возрасте от 40 до 49 лет риск заражения вирусом составляет 0,3 %, для лиц от 50 до 59 лет — 1,3 %.

Для людей от 60 до 69 лет вероятность инфицирования равна 3,4 %, для тех, кто в возрасте 70-79 лет — 7,8 %.

Наибольше рискуют заразиться коронавирусом лица старше 80 лет. Вероятность инфицирования составляет 13,5 %.

В зоне риска также больные диабетом и страдающие от заболеваний дыхательной системы.

Шеф-редактор портала «Хвиля» и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко разобрался, почему люди устроили панику и массовые беспорядки в Новых Санжарах при встрече автобусов с эвакуированными из Уханя, где произошел всплеск нового типа коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил результаты тестов на коронавирус у находящихся в медцентре поселка Новые Санжары, которые были эвакуированы из китайского Уханя. По его словам, случаи инфицирования не выявлены.