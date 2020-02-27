Вакцини проти коронавіруса немає і найближчим часом не буде — Інститут Роберта Коха

Маски від зараження теж не допомагають.

Швидко виготовити вакцину проти нового типу коронавіруса і захворювання COVID-19, яке він викликає, не вийде.

Вірус швидко поширюється і мутує, повідомив глава інституту Роберта Коха в Німеччині професор Лотар Вілер, передає «Дзеркало тижня».

«Вакцини проти цього вірусу немає, розробити і протестувати його так швидко неможливо», — сказав Вілер у четвер, 27 лютого, на прес-конференції в Берліні.

За його словами, ситуація з вірусом «дуже динамічна», захворювання може швидко поширитися.

Вілер також додав, що носити маски має сенс тільки тим, хто вже заразився, а не тим, хто боїться його «підхопити» коронавірус.

«Якщо ви самі захворіли і носіть таку маску, то якщо ви кашляєте або чхаєте, вірус не може поширитися далеко, це зрозуміло.

Але для щоденного користування немає свідчень того, що це допомагає», — зазначив він.