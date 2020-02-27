Схоже, коронавірус вже не зупинити — західні вчені

Приблизно дві третини випадків, «експортованих» з Китаю, ще не виявлені…

Тріумфальний хід вірусу COVID-19 по світу починає здаватися нестримним. Буквально минулого тижня спалах національного масштабу сталася в Ірані і вже призвела до додаткових випадків зараження в Іраці, Омані та Бахрейні. З-за спалаху вірусу карантин оголошено в десяти містах на півночі Італії. Один італійський лікар заніс вірус на іспанський острів Тенеріфе, улюблене місце відпочинку скандинавів, і про перші випадки зараження повідомили Австрія і Хорватія. Тим часом спалах в Південній Кореї пішла в ріст, і про нові випадках після невдалого карантину круїзного судна повідомляється в Японії.

Можливо, вірус непомітно поширюється в багатьох інших місцях. За оцінками групи моделювання з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London), приблизно дві третини випадків, «експортованих» з Китаю, ще не виявлені.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), як і раніше, всіляко уникає слова «пандемія» — воліючи називати сьогоднішній криза «низкою епідемій у різних частинах світу». Але багато вчених вважають, що як його не назви, вікно для стримування в даний час майже напевно вже закрилося.

«Мені дійсно здається, що вірус вирвався з Китаю і поширюється широко, — говорить епідеміолог Оксфордського університету Крістофер Дай. — Тепер на перспективи стримування я дивлюся набагато більш песимістично». США загрожує «серйозне порушення повсякденному житті», – попередила 25 лютого голова групи по протистоянню коронавирусу при національному Центрі з контролю і профілактики захворювань Ненсі Мессонье: «Ми просимо американську громадськість з нами співпрацювати і приготуватися до того, що буде погано».

Та й інші вважають, що настав час переглянути превентивні заходи. Досі зусилля по боротьбі з вірусом були зосереджені головним чином на стримуванні: сповільнити поширення вірусу в Китаї, запобігти його експорт в інші країни, а коли пацієнти вже перетнули кордони — активно відстежувати всіх, хто з ними контактував, і ізолювати їх протягом двох тижнів. Але якщо вірус, що отримав назву SARS-CoV-2, вже став глобальним, обмеження на поїздки виявляться навіть менш ефективні, ніж заходи по обмеженню спалахів і зниження їх впливу — чи то закриття шкіл, підготовка лікарень або навіть драконівський карантин зразок введеного в китайських містах — мільйонниках.

«Прикордонні заходи будуть менш ефективні, якщо взагалі реалістичні — і основна увага буде приділятися пом’якшення наслідків, поки вакцина не стане доступною в достатніх кількостях», — говорить колишній експерт з біологічного захисту в Раді національної безпеки США Лучана Борио, нині віце-президент In-Q-Tel, некомерційної фірми венчурного капіталу. «Зараз боротьба розгорнулася за те, щоб пом’якшити удар, підтримати працездатність системи охорони здоров’я і запобігти паніці, — додає розробник моделей інфекційних захворювань Північно-Східного університету Алессандро Веспиньяни. — Розкид можливих наслідків — від важкого грипозного сезону до чогось більш серйозного».

Єдиної думки про те, наскільки швидко можна буде послабити обмеження на поїздки, які ознаменували першу фазу епідемії, серед експертів немає. На початку цього тижня загальна кількість хворих перевищила 80 тисяч осіб. Смертельних випадків поки зареєстровано 2 тисячі 705, причому 97% з них в Китаї. Деякі країни дійшли до того, що заборонили всі рейси в Китай. США поміщають в карантин будь-якого, хто побував у постраждалій від вірусу провінції Хубей, і відмовляють у в’їзді всім іноземним громадянам, відвідав Китай протягом останніх 2 тижнів. Кілька країн ввели додаткові обмеження проти Південної Кореї та Ірану.

У якомусь сенсі ці обмеження вже спрацювали, вважають вчені. «Якби не обмеження на поїздки, привозних випадків зараження було б набагато більше», — говорить глава Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США Ентоні Фочи.

Багато епідеміологи стверджують, що заборонами на поїздки часу не виграєш, але Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) з ними не згодна. Відома мудрість полягає в тому, що заборони часто мають неприємні наслідки — зокрема, порушують постачання необхідних медикаментів і підривають суспільну довіру. І по мірі того, як шириться список постраждалих країн, підтримувати заборона буде все важче і важче, а ефект від них будуть все слабшим: немає сенсу витрачати величезні ресурси на захист від випадкового зараження, якщо у вас в країні вже тисячі заражених. Крім того, за обмеження доводиться платити — і чимало. Економіка Китаю вже сильно постраждала від COVID-19, так само як і авіатранспортна галузь. Китай експортує масу товарів, від фармацевтичних препаратів до мобільних телефонів, а збої у виробництві тягнуть за собою серйозні проблеми у ланцюжку поставок.

«Пом’якшити обмеження на поїздки прямо завтра ж буде складно з політичної точки зору і, напевно, не цілком розумно, — вважає епідеміолог Гарвардського університету Марк Ліпсич. — Але вже через тиждень, якщо ситуація буде змінюватися такими ж темпами, як в останні кілька днів, думаю, буде ясно, що обмеження перестали бути основною контрзаходом».

Допоможуть локальні заходи щодо стримування, вважає Брюс Эйлвард, останні два тижні він очолює міжнародну місію в Китаї. Поки не оприлюдненому звіті його група прийшла до висновку, що епідемія в Китаї досягла свого піку в період з 23 січня по 2 лютого і що жорсткі заходи щодо стримування епідемії в провінції Хубей, де свободи пересування втратили щонайменше 50 мільйонів чоловік, виграли час на підготовку іншим провінціям і в кінцевому рахунку запобігли «сотні тисяч» інших випадків: «Важливо, щоб інші країни врахували їх досвід і ці заходи мали на увазі — не обов’язково повну і повсюдну блокування, але настільки ж строгий підхід».

Тим не менш, внутрішні обмеження дорого обійшлися Китаю в людському плані, вважає фахівець з глобальної політики охорони здоров’я юридичного центру Джорджтаунського університету Лоуренс Гостин. Назвавши політику Китаю «вражаючою, безпрецедентною і середньовічної», він каже, що особливо стурбований душевним благополуччям і психічним здоров’ям жителів провінції Хубей — мало того, що вони по суті опинилися під домашнім арештом і інтенсивним спостереженням, так ще і відчувають брак медичних послуг. «У будь-якій іншій країні світу, крім Китаю, таке було б немислимо», — говорить він. (В Італії карантин запроваджено у відносно невеликих містах, а не мегаполісах).

За словами Дая, Китай поступово знімає обмеження в регіонах з більш низьким ризиком, і вірус може заразити величезна кількість людей. «Навіть якщо в Китаї відновиться нормальне життя, можна чекати ще одного сплеску», — додає він.

Тим не менш, відстрочка може принести велику користь, говорить Ліпсич. Вона не тільки знизить навантаження на лікарні, але і дозволить медпрацівникам краще себе захистити, выкроит більше часу на підготовку громадян і тестування ліків — а в перспективі і вакцин. «Якби у мене був вибір: заразитися [COVID-19] сьогодні або через півроку, я б не вагаючись обрав друге», — говорить Ліпсич. Згладжування піку епідемії знижує кількість хворих, зазначає він.

Деякі елементи китайської стратегії безумовно можуть взяти на озброєння інші країни. Новий аналіз, опублікований на сайті попередньої публікації medRxiv, чиїм виступив співавтором Дай, эффективнейшими з китайських заходів назвав зупинку громадського транспорту, закриття розважальних закладів і заборона народних зборів. «Зрозуміло, прямих доказів у нас немає, адже це не експеримент в контрольованих умовах, — каже Дай. — Але ці заходи, по всій видимості, спрацювали, і кількість заражень знизилася». Інше питання, чи допоможе закриття шкіл. «Ми просто не знаємо, яку роль у поширенні епідемії грають діти, — говорить Ліпсич. — Якщо у нас є хоча б 100 або більше випадків, цей момент слід вивчити окремо».

Окремі країни можуть вирішити, що вільному потоку людей краще не заважати, школи і підприємства не закривати, а від карантину міст відмовитися. «Для охорони громадського здоров’я це досить важливе рішення, — каже Дай, — тому що, по суті, вони кажуть: „ми відпустимо вірус на всі чотири сторони»».

Щоб краще підготуватися до майбутнього, лікарні можуть заздалегідь заготовити захисні маски і обладнати ліжками додаткові бокси. Широке застосування вакцин проти грипу та пневмококових інфекцій допоможе не тільки знизити розмах респіраторних захворювань в системі охорони здоров’я, але і спростити виявлення випадків COVID-19, що має подібні симптоми. Нарешті, влада може оповістити населення, що важливо ретельно мити руки і залишатися вдома, якщо захворіли.

Що б не робив навколишній світ, головне — вжити заходів найближчим часом, говорить Эйлвард. Він сподівається, що інші країни навчатимуться в Китаю. «Головний урок: швидкість — це все, — каже він. — Знаєте, що мене турбує найбільше? Засвоїв навколишній світ урок швидкості?»

Джон Коен і Кай Купфершмидт, Science (США)