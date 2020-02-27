В сети показали первую «Волгу» на автомате

В сети рассказали о первой “Волге” с автоматической коробкой передач

В сети показали уникальные машины “Волга”, которые имеют автоматическую коробку передач.

Наверное, каждый человек любит раритетные автомобили. Если же те, кто действительно увлекается автомобилями понятно по каким причинам могут любить такие машины, то тем, кто не проявляет к ним абсолютно никакого интереса, как минимум придется по душе их уже нестандартный вид. Раритетные автомобили всегда выделяются среди тысяч своими круглыми формами. Именно такие формы имеет самый культовый автомобиль ГАЗ-21, который более известен как “двадцать первая волга”. Такой благородный вид обусловлен не только её формами, но и извечная аура привилегированного владения ею. Её благородные и смелые стремительные линии обличия просто не давали доступа к тому, чтобы кто-то осмелился “подшаманить”.

Помимо того, что машина действительно является легендарной из-за своего уникального облика, не все знают, что она имела все шансы стать первым серийным автомобилем в Советском союзе с автоматической коробкой передач. Да, это правда, и даже более того- такие машины были. О них не знают по большей мере из-за того, что их просто никто не видел. Таких машин было около семи ста. При этом больше половины сразу же отправилось на экспорт.

В команду строения “Волги” попали в основном молодые люди, которые получили такую возможность из-за незашоренного старыми традициями автомобилестроения мышления. Название “Волга” машина должна была получить из-за реки, которая стояла рядом с заводом. Изначально её задумали именно с автоматической коробкой передач.

Так, чтобы поставить довольно сложную по конструкции автоматическую коробку передач было нереально, так как её попросту не было. А разрабатывать её с ничего было довольно сложно, особенно тогда, когда стояла задача обогнать Америку. Тогда были закуплены машины из Америки для образца. Так, самая первая “Волга” с автоматической коробкой передач была выпущена в оливковом цвете. Она сохранилась и на сегодняшний день и существует в отличном состоянии, что действительно удивительно для машины такого времени.