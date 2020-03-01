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Українців закликали не збирати первоцвіти в зоні відчуження Чорнобильської АЕС

01.03.2020

Незабаром в Чорнобилі, відселених селах і по всій території України зацвітуть вісники весни — проліски (вони ж проліски).

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника закликали не зривати рослини.

Про це вони написали в Facebook.

Працівники заповідника розповіли, що ростуть тендітні проліски в зоні відчуження в дикому вигляді — невідомо. Але точно вони збереглися там, де до аварії на ЧАЕС їх вирощували любителі первоцвітів.

Також у заповіднику повідомили, що в Україні поширені два види проліски: дволиста і сибірська. Вони поширені у широколистяних лісах. Дволиста — переважно на Правобережжі, сибірська — на Лівобережжі України.

«Якщо ви побачили під листяними деревами групу пролісок — не зривайте їх! Нехай вони радують наше око живими і служать столовими для різних комах у лісі та біля наших будинків», — звернулися до передплатникам співробітники заповідника.

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