«Колона їхала, і раз, вже не їде»: Туреччина ювелірними ударами знищує військову техніку і живу силу військ РФ і Асада

Запеклі бойові дії на території Сирійської Арабської Республіки, розв’язані в результаті, перш за все, вбивства російською авіацією 33 турецьких військовослужбовців, по-друге, невиконання ультиматумів Эрдоага, і в третє, знищення сирійської армією шести дронов Анкари, продовжують набирати обертів».

Як відомо, після заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що після атаки на позиції Туреччини в провінції Ідліб, всі сирійські об’єкти для них стали ворожими, а також після слів глави Міністерства оборони Туреччини про те, що їх країна обов’язково буде мститися за загибель своїх військових, турецькі збройні сили приступили до виконання своїх обіцянок. Згідно з оприлюдненою сьогодні інфографіці, сили диктатора Башара Асада і його союзника Росії несуть неймовірно великі втрати в живій силі (більше 2000 осіб) та військовій техніці (сотні одиниць озброєння).

Варто відзначити, що один з моментів знищення цілої колони військової бронетехніки сирійсько-російський військ у провінції Ідліб, який був відображений на відео, оприлюднив на своєму телеграм-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. У своєму повідомленні він написав: «Війська Туреччини продовжують точкові удари за допомогою ударних безпілотників. Колона техніки була, і опа, немає колони».