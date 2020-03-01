Портников: міф про Велику Вітчизняну – єдина можливість Путіна заманити в Москву світових лідерів

Якщо подивитися на те, як ставляться в Росії за президента Путіна до святкування Дня Перемоги, то тим людям, хто постарше може на мить здатися, що абсолютно нічого не змінилося і стиль Радянського Союзу залишився. Насправді це так і є. Як в СРСР, так і в путінській Росії роблять вигляд, що не помічають історичної правди, яку знає весь світ.

Про це у своєму блозі пише публіцист і журналіст Віталій Портников.

Він зазначає, у РФ не помічають, що Друга світова війна – це по факту угода двох людиноненависницьких режимів, в Москві роблять здивоване обличчя, коли їм нагадуєш про спільному параді військ СРСР і Німеччини в Білостоці, про окупацію країн Балтики і зовсім ніхто в Москві не хоче чути.

За словами Портнікова, коли весь світ сприймає війну як трагедію і привід задуматися над своїми помилками, щоб подібного не повторилося, в Росії сприймають війну як привід для гордості, який «можна повторити». До того ж, легенда про «Великої Вітчизняної» залишається чи не єдиною, завдяки якій Путіну можна запросити світових лідерів в Москву і показати свою значимість.