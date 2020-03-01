У Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик автомобіль міністра Коляди

У Києві міністру з питань ветеранів і тимчасово окупованих територій Оксані Коляді виписали штраф за неправильну парковку.

Її авто забрав евакуатор.

Про це вона сама розповів в Facebook. Міністр повідомила, що спізнювалася на захід і кинула машину на вулиці Михайлівській. Коли вона повернулася через дві години, авто вже не було на місці – його забрав евакуатор.

“Бачу наші ветерани з Муніципальної правоохоронці патрулюють. Питаю, чи не бачили.Кажуть: Так, пані міністр, забрали автомобіль на штрафмайданчик. У понеділок оплатіть штраф і можете забрати. У нас сьогодні рейд. Тому, наступного разу не порушуйте”, – написала вона.