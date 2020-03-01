«Багато покинутою і розбитої техніки»: В Мережі показали наслідки ударів Туреччини по силам Асада і Путіна

Війна на території Сирійської Арабської Республіки, а точніше в провінції Ідліб, що нагадує собою війну світового масштабу, адже в бойових діях беруть участь багато сторін – Сирія (уряд), Росія, Іран, з одного боку, і Сирія (опозиція) і турецька армія – з іншого. Невідомо поки, не підключаться до конфлікту Сполучені Штати Америки чи якась інша країна Північноатлантичного Альянсу, адже Ердоган неодноразово вже звертався до НАТО за допомогою.

Відомо, що протягом сьогоднішнього дня в Сирії в результаті масованих нальотів турецьких безпілотників, урядові сили Сирії і підтримує їх сили Російської Федерації зазнали неймовірно великі втрати. Одні з таких втрат телеграм-каналі опублікував джерело «Військовий оглядач», показавши лежить посеред долини Аль-Габ військову техніку. У повідомленні ресурсу говориться: «Потерянная сирійської армією техніка в районі долини Аль-Габ».

Крім того відомо, що сьогодні по російській авіаційній базі Хмеймим в Сирії були випущені як мінімум одинадцять реактивних снарядів. Також Читайте наш матеріал: «Колона їхала, і раз, вже не їде»: Туреччина ювелірними ударами знищує військову техніку і живу силу військ РФ і Асада.