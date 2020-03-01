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Іран назвав угода США з талібами капітуляцією

02.03.2020

Глава міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що роки присутності військ США в Афганістані закінчилися капітуляцією Вашингтона.

Про це він написав у Twitter на тлі підписання США угоди з рухом “Талібан”.

“19 років приниження закінчилися капітуляцією США в Афганістані”, – написав він, додавши, що аналогічна ситуація сталася чи станеться з США в Сирії, Іраку та Ємені.

За словами Заріфа, американцям “не слід було здійснювати вторгнення в Афганістан”. “США підуть, але залишать за собою великий безлад”, – зазначив Зариф.

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