Аналітик: На рубль в березні будуть впливати три найважливіших чинника»

На російську нацвалюту в новому місяці будуть впливати три найважливіших чинника». Таку думку висловила «Росбалту» заступник керівника ІАЦ «Альпарі» Наталя Мільчакова.

Вона нагадує, що «в лютому на валютному ринку продовжилися негативні тенденції січня: рубль за місяць ослаб по відношенню до долара на 5,7%, а до євро — на 5,6%, відкотившись до рівнів початку 2019 року». «Коронавірус, що отримав в лютому ім’я від Всесвітньої організації охорони здоров’я COVID-19, впевнено крокує по планеті, зачіпаючи все нові й нові країни. Росія поки є однією з небагатьох щасливих винятків, серйозно захворіли цим коронавірусом у нас поки немає, проте наслідки поширення вірусу вже серйозно торкнулися російські фінансові ринки», — йдеться в огляді експерта.

На її погляд, в березні «на ринок як і раніше будуть впливати три найважливіших чинника».

По-перше, вважає Мільчакова, тиск будуть надавати «наслідки поширення коронавіруса у світі». «За прогнозами МВФ, темпи зростання світового ВВП у першому кварталі можуть втратити до 2 процентних пунктів в річному обчисленні. Найсильніше постраждають туристична галузь та пасажирські перевезення, а також є пов’язана з цим серйозна загроза скорочення попиту на паливо і падіння цін на нафту. Поки не з’явиться новин про те, що в Китаї та інших країнах світу спалах вірусу пішла на спад, негативний вплив цього чинника на світову економіку, а значить, і на курс рубля, буде відчуватися в повному обсязі», — попереджає аналітик.

Крім того, вона звертає увагу на «стан нафтового ринку». «Нафта марки Brent у лютому подешевшав ще майже на 7%. 5 та 6 березня у Відні повинні відбутися чергові зустрічі країн-учасниць ОПЕК і ОПЕК+. На цих засіданнях буде розглядатися питання про продовження умов ОПЕК+ як мінімум до кінця першого півріччя 2020 року, а також нещодавно внесена Саудівською Аравією пропозицію про скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Якщо рішення про продовження угоди ОПЕК+ буде прийнято, і тим більше, якщо учасники ОПЕК+ вирішать скоротити видобуток нафти додатково, ця ситуація може розгорнути ослаблих нафтовий ринок хоча б короткочасно, і, відповідно, надати невелику підтримку рубля», — підкреслює експерт.

Третім ключовим чинником вона називає процентну ставку в США. «18 березня комітет з відкритих ринків ФРС США оприлюднює своє рішення за процентними ставками. Якщо раніше американські аналітики прогнозували, що ФРС повернеться до зниження процентних ставок не раніше квітня, то тепер все впевненіше в ЗМІ і соцмережах з’являються прогнози про те, що Федрезерв може знизити ставки вже на березневому засіданні. Якщо це відбудеться, ми очікуємо, що ставки можуть бути знижені на 25 базисних пунктів до 1,25-1,5%. Таке рішення, якщо буде прийнято, може послабити долар і допомогти хоча б короткочасного зміцнення рубля», — впевнена Мільчакова.

В цілому вона очікує, що «в кращому випадку ситуація на світових фінансових ринках в березні може стабілізуватися», але «про повернення до зростаючого тренду поки мови не йде». В поточному місяці, прогнозує аналітик, «долар показати широкий розмах у рамках 63-69 рублів, а євро — в діапазоні 69-75 рублів».