8 кращих протизапальних продуктів для оздоровлення серця

Зниження хронічного запалення є одним з кращих методів оздоровлення серцево-судинної системи, боротьби з його захворюваннями. Бобові, складові середземноморської кухні, картопля входять в число кращих протизапальні продуктів , – про це повідомляє журнал EatingWell.

Квасоля, горох, сочевиця, едамаме. Бобові продукти є чудовим джерелом білка, клітковини, калію і магнію – дана комбінація поживних речовин має виражену протизапальну дію, завдяки чому поліпшується контроль кров’яного тиску і рівня холестерину.

“Намагайтеся частіше замінювати джерела тваринного білка з високим вмістом жиру на бобові – це дієво зменшує ризик захворювань серця”, – дають пораду фахівці.

Оливкова олія, часник. Середземноморський тип харчування є одним з кращих для оздоровлення серця і судин. Його базовий продукт – оливкова олія – містить унікальну протизапальну сполуку олеокантал. Часник, в свою чергу, дає протизапальний ефект за рахунок з’єднання алліцину в своєму складі.

Картопля. Відварений або запечений, цей продукт забезпечує організм великою кількістю калію. Мінерал активізує виведення з організму надлишкової рідини, зменшує тиск – це оздоровлює серце, знижуючи навантаження на нього, завдяки чому зменшується і запалення.

Волоські горіхи, мигдаль. З’їдаючи 30-грамову жменю горіхів в більшість днів тижня, ви забезпечуєте кардіозахисний ефект. Дослідження показують: регулярне вживання горіхів може знизити ризик серцевих захворювань на 35%. Волоські горіхи і мигдаль входять в список кращих продуктів, що оздоровлюють серце: в них присутні біологічно активні рослинні сполуки (наприклад, фітостероли) з протизапальною властивістю.

Насіння льону. У раціоні вони можуть стати кращим джерел лігнанів, що відносяться до унікального виду клітковини, яка не поширена в харчових продуктах. Лігнани мають волокнисту структуру, містять біоактивні поліфеноли, омега-3 жирну кислоту (альфа-ліноленову). Дія цієї комбінації поживних речовин сприяє зниженню рівня холестерину і артеріального тиску.