Поширення коронавіруса по планеті змушує побоюватися глобальної пандемії — The Wall Street Journal

Все більше країн повідомляють про перших смертей від коронавіруса. Про це написало напередодні видання The Wall Street Journal.

В даний час майже 3 тис. осіб по всьому світу померли від цієї епідемії, яка поширюється на всі нові держави.

Через кілька годин після того, як США повідомили про першу жертву COVID-19 у країні Австралія також заявила про першого загиблого від цієї хвороби.

В Італії померли ще п’ятеро, а загальне число хворих в цілому тепер становить майже 1600 осіб, а загиблих — 34.

По мірі поширення коронавіруса в Італії папа Франциск оголосив про те, що у нього застуда і він не буде брати участь у тижні духовних вправ разом з іншими членами Папської курії.

У Китаї влада повідомили в суботу про загибель ще 35 пацієнтів. А в неділю вранці в Ухани помер доктор, який заразився, допомагаючи в боротьбі з коронавірусом.

Швидкоросла число заражень і все більша кількість смертей породжують побоювання про глобальної пандемії.

З цієї причини вже вводяться нові обмеження на поїздки, що призвело до спаду на ринках і до примусового закриття популярних громадських заходів та туристичних об’єктів, включаючи паризький Лувр, який закрився в неділю вранці після того, як робітники висловили стурбованість з приводу хвороби.

Епідемія загрожує стати серйозним випробуванням для лікарень у менш підготовлених країнах і може негативно позначитися на економічній активності громадян, позбавивши багатьох із них засобів до існування.

«Це буде довга битва», — заявив Бен Каулінг, керівник відділу епідеміології і біостатистики в Школі громадського здоров’я при Університеті Гонконгу.