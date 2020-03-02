Гончарук провалив держбюджету в лютому. Гривні загрожує обвал

Піраміда ОВДП ось-ось почне валитися. Адже великі іноземні власники держоблігацій вже почали виставляти боргові папери на продаж.

Кабмін знову не виконав план наповнення держбюджету, про це йдеться у свіжому звіті Мінфіну.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні на сайті нардепа Олександра Дубинського.

А саме, в лютому 20202 року:

— загальний фонд держбюджету виконаний на 6,3%;

— сукупні доходи держбюджету (загального і спеціального) не виконані на 4,7%.

Гірше всіх спрацювала митниця, яка загрузла в контрабанді і продовжує потурати злочинцям.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук любить вигороджувати керівника Державної митної служби Максима Нефьодова, і ще тиждень тому заявив, що той не виконає свій план зі зборів. Однак мало хто вірив, що провал буде наскільки приголомшуючим — «мінус» 21,7%.

Саме на 21,7% не був виконаний митний план зборів в казну. ГТС зібрала лише 22,6 млрд грн.

Тому, коли Державна податкова служба перевиконала свій план зборів на 7,1% (на 2,5 млрд грн), і зібрала 37,1 млрд грн, то це вже не сильно врятувало загальні показники бюджету.

Щоб вигородити Нефьодова, який так і не навчився боротися з контрабандою, і, схоже, не зацікавлений в цьому, в принципі, чиновники зарядили обойму з старих аргументів. Про занадто міцному курсі гривні, а також про зниження обсягів експорту

Правда, на цей раз злочину і непрофесіоналізм Нефьодова виправдовувати складніше. Адже курс та обсяги імпорту були єдиними для всіх, тільки от податківці свій план зборів виконати змогли, а Нефьодов з корупціонерами на митних постах — ні.

З-за поганих бюджетних показників Кабміну знову довелося скорочувати видаткову частину бюджету, обмежуючись соціально захищеними статтями. Оскільки перекритися за рахунок нарощування держборгу в лютому не вдалося.

Адже іноземці на тлі коронавіруса виходили з ризикових ринків. Український саме такий.

Мінфін під тиском депутатів опустив ставки по своїх держоблігацій, а ризики в нашої економіки навпаки — зросли (адже ВВП падає, а реальних реформ уряд не проводить).

Тому вони махнули рукою на Україну і більше не вкладаються в наші держоблігації, тобто в піраміду ОВДП.

До речі, піраміда ось-ось почне валитися. Адже великі іноземні власники держоблігацій вже почали виставляти боргові папери на продаж.

А це дуже погана новина для курсу гривні. Як тільки нерезиденти отримають за ОВДП гривню, то тут же почнуть її конвертувати, скуповуючи долар. Тоді валютний курс і піде активно вгору.