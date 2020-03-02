«Ми з Донецька, ти знаєш хто його батько?»: у центрі Києва зграя малоліток погрожувала перехожим «дати в бороду» і погрожувала ножем

У самому центрі Києва біля станції метро «Печерська» група підлітків вела себе вкрай неадекватно по відношенню до перехожих. Підлітки лаялися матом, погрожували «дати в бороду» і погрожували ножем.

Киянка Ірина Козак на своїй сторінці у Facebook виклала підтверджує відео і фото.

Вона повідомила, що біля метро «Печерська» стояла група дітей 10-13 років, курила і щось активно обговорювала. На зроблене зауваження (з приводу куріння), вони почали огризатися і говорити, що батьки знають.

Через кілька хвилин «діточки» почали погрожувати та вимагати гроші у іншого підлітка. Коли люди знову до них підійшли із зауваженнями, підлітки почали погрожувати вже їм, обіцяючи порізати. При цьому вони лякали людей папою, а також говорили, що вони з Донецька.

(На відео присутня ненормативна лексика)