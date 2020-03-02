Всі дороги, що заплановані у «Великого Будівництва», буде відремонтовано до кінця року, — координатор програми Юрій Голік

Попередня практика Укравтодору, при якій розпочаті протягом року об’єкти залишалися незавершеними, а в наступному році роботи починалися вже на інших дорогах, залишиться в минулому.

В ході реалізації національної програми «Велике Будівництво» всі дороги, заплановані на поточний рік, будуть здані в строк. Таку заяву зробив координатор програми «Велике Будівництво» радник прем’єр-міністра Юрій Голік в інтерв’ю каналу Україна 24.

«Ми хочемо, щоб всі траси, які ми заявили, за умови стовідсоткового фінансування, яке, ми сподіваємося, буде, зробили 100% всіх робіт», — сказав Голик.

За словами координатора «Великого Будівництва», приклад своєчасного виконання завдання був продемонстрований в минулому році під час ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь, коли 130 км дороги було відремонтовано за 68 днів, тоді як попередні 70 км Укравтодор ремонтував 3 роки.

Всі регіони вже заявили, які дороги вони будуть ремонтувати і будувати цього року. Як пояснив Голик, для забезпечення безперебійного будівництва уряд передбачив рекордне фінансування. На дороги Укравтодору, який відповідає за дороги національного та міжнародного значення, що виділяється 85 млрд гривень. А для обласних адміністрацій, яким належить ремонтувати дороги обласного та сільського значення, передбачено 22 млрд гривень.

Як вже повідомлялося раніше, в ході проекту «Велике Будівництво» виділені для ремонту і будівництва доріг кошти на 80% будуть використовуватися для виконання капітального та середнього ремонту. Так званий ямковий ремонт допускається тільки в ході утримання доріг і для цього дозволено використовувати не більше 20% виділених коштів.