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Реакция собаки, приревновавшей свою хозяйку к игрушке, насмешила Сеть

02.03.2020

Собаки становятся далеко не милыми и обаятельными питомцами, когда хозяева начинают их игнорировать или проявлять любовь и нежность по отношению к другим.

Автор этого ролика явно решила проверить выдержку своего ретривера Сэйди. Девушка гладила и чесала мягкую игрушку, пока у собаки не сдали нервы, и она не решила устранить конкурента самым жестоким способом

Большинство комментаторов посмеялись над ревнивым питомцем, но были и те, кто осудил действия ее хозяйки:

«Зачем так доводить собаку?», «А мне кажется, что это забавно… А отчаянное раздражение в середине — бесценно».

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