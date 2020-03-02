Терористи на Донеччині обстріляли мінами мирне село

Російські терористи на Донбасі навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка у Мар’їнському районі Донецької області. В результаті поранено мирні жителі.

Як повідомляється на сторінці штабу ОНС в Facebook, противник вів вогонь на поразку по будинках мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

«2 березня збройні формування Російської Федерації в черговий раз свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, при цьому умисно порушуючи всі існуючі домовленості щодо припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

При цьому, підкреслюють українські захисники, окупанти прекрасно розуміли, що обстріл становлять загрозу життю та здоров’ю цивільного населення. Так, внаслідок розриву міни в одному з будинків вибуховою хвилею вибило шибки, осколки поранили мирного жителя. Потерпілому оперативно надали медичну допомогу.

У штабі ООС підкреслили, що такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їх зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України.

«Підрозділи ООС для придушення вогню противника і припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби і дали по російським окупантам адекватну відповідь, завдаючи ефективне вогневе ураження. Втрати противника уточнюються. Командування Операції Об’єднаних сил підкреслює, що ні один акт агресії і надалі не залишиться без належної відповіді», – написали українські воїни.

Тим часом на сторінці 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу в Facebook опублікували фото наслідків обстрілу Красногорівки. Крім того, воїни відзначили, що поранення і мінно-вибухову травми також отримала 73-річна жінка. Чоловік потерпілої розповів, що це його третє поранення, за всю війну.

Обстріл Красногорівки терористами «ДНР»

Facebook 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу

Обстріл Красногорівки терористами «ДНР»

Facebook 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу

Обстріл Красногорівки терористами «ДНР»

Facebook 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу