Зеленський не може ховатися від війни і жертв — Бутусов

Я розумію, що в ОП сильно зайняті люди, але російські солдати зайшли вглиб наших позицій, атакували на тиловій дорозі машину постачання 46-ї бригади, загинув наш Воїн — противник скористався скороченням активності наших розвідгруп.

Про це написав кілька хвилин тому в Фейсбуці відомий журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов.

Атака сталася там, де нібито припинили стріляти.

Головнокомандувач зобов’язаний реагувати і робити висновки з таких трагедій, реакція повинна бути негайна, президент зобов’язаний висловити співчуття загиблим за Україну.

Тому що тільки завдяки цій боротьбі і цим жертвам українська політика і свобода нашої країни ще існують.

Президент не може ховатися від війни і жертв, тому що це його відповідальність. Або безвідповідальність.

Але мовчання означає, що Головнокомандувач взагалі відсутня на робочому місці.