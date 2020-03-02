ЗМІ: Стало відомо, хто може замінити Пристайко на посаді глави МЗС

Міністра закордонних справ Вадима Пристайка може замінити нинішній віце-прем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє «Українська правда».

За інформацією видання, 4 березня може відбутися ряд змін в Кабінеті міністрів. Співрозмовник «УП» з фракції «Слуга народу» повідомив, що в середу на позачерговому засіданні Верховної Ради можуть затвердити щонайменше чотири призначення в уряд: глав МЗС, Моз та Мінсоцполітики, а також віце-прем’єра з промисловості.

Відзначається, що новим міністром закордонних справ може стати Кулеба, однак хто замінить його на посаді віце-прем’єра з питань євроінтеграції – поки невідомо.

Існує ймовірність, що сам Кулеба буде суміщати обидві посади. Також поки невідомі кандидатури на посади голів Моз і Мінсоцполітики.

«Їх треба міняти. Тому що у нас у фракції купа депутатів не знають, якої статі міністр соцполітики. Типу, це чоловік чи жінка? Так не може бути. Але кандидатури ще шукають», — додало джерело видання.

Ще на початку лютого співрозмовник «УП» в Офісі президента заявляв, що глава держави має намір звільнити Пристайко, оскільки він за кілька місяців зіпсував відносини майже з усіма в команді.

«З Пристайко дивна ситуація, він хороший дипломат, але як міністр себе не проявив», — зазначило джерело.

Нагадаємо, 4 березня парламент буде розглядати «питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісі Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку». Очікується, що в рамках майбутнього засідання Верховна Рада може замінити прем’єр-міністра Олексія Гончарука.