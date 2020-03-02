У Києві вперше за 140 років не було зими

У Києві вперше за довгі роки середньодобова температура повітря в зимовий час коливалася біля нульової позначки і стійкого переходу через це значення не сталося. Такі висновки зробили метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За їх розрахунками, середня температура повітря в столиці в грудні-лютому склала 2 °C.

Найхолоднішим днем зими-2020 виявилося 8 лютого — мінус 8 градусів, а найбільш холодним днем 2019 року — 22 листопада (мінус 9,7 градусів).

Опадів за зиму в Києві випало рівно 100 мм, що відповідає 70% сезонної норми, але стійкого снігового покриву так і не було.

«Вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але і температури повітря нижче -10°С. Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, прискорюються», — констатували кліматологи обсерваторії.