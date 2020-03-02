«Гончарук — мій «герой»»: журналістка про відставку прем’єра Гончарука

Сьогодні, 2 березня, прем’єр Гончарук зібрав брифінг, на якому повідомив, що не писав заяви щодо своєї відставки і продовжує працювати з Кабміном.

Однак головний редактор видання «Лівий берег» Соня Кошкіна нагадала, що заява Гончарука щодо звільнення вже лежить в Офісі президента і є недооформленими. Про це вона написала в блозі. Кошкіна нагадує, що прем’єр вже передав свою заяву президенту, однак Зеленський його не підписав, але заява ж є, і воно може в будь-який момент бути передано у Верховну Раду і отримати логічне завершення.

Журналістка пояснила, що якщо на старому заяві стоїть дата, але немає резолюції, це не означає, що воно є недійсним. Кошкіна зазначає, що обставини у зв’язку з відставкою змінилися, однак заяву залишилося. Також вона задається питанням, чому Гончарук запевняє всіх, що жодної заяви немає. Нагадаємо, вранці 2 березня, прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що вся інформація навколо його звільнення з посади — це не більше ніж чутки, коментувати які він не збирається.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня, яке буде зібрано на прохання президента Зеленського, можуть прийняти відразу чотири відставки міністрів і призначити нових людей. Також можуть розглянути питання про зняття з посади Гончарука.