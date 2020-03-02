Биткоин дорожчає разом із золотом на негативних новинах з коронавирусу. Інвестори рятують свої капітали

Кріптовалюти активно дорожчають на тлі падіння фінансових ринків по всьому світу. 2 березня помітно піднялися курси основних монет, у лідерах опинився Bitcoin і його похідні, на які спостерігався найбільший попит:

Bitcoin піднявся на 3,04% (до $8855);

Bitcoin Cash — на 4,69% (до $326,08);

Ethereum — на 2,97% (до $227,21);

Litecoin —на 2,43% (до $60,33);

Ripple — на 2,11% (до $0,224).

Частина капіталів перекочувала з класичних фінансових ринків на криптовалютные, намагаючись захиститися від провалу котирувань.

«Після обвалу світових фондових майданчиків кріптовалюти зацікавили інвесторів, як об’єкт не прив’язаних до реальної економіки активів. Насправді, акції та облігації в умовах коронакризиса будуть відчувати значні проблеми, які надходять з реального сектора. У той час як у цифровому світі мало що зміниться, і значить кріптовалюти можуть стати просто альтернативою вкладення в період турбулентності», — прокоментував «Країні» ситуацію керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Вкладення у віртуальні активи дозволяє диференціювати активи.

«Збільшення частки криптовалютных активів у портфелях інституційних гравців — масове явище в останні роки. Ті темпи і обсяги, з якими вони це роблять, іноді значно перевищують динаміку припливу в так звані захисні активи. Можливо, великі гравці тільки зараз оцінили деякі переваги криптовалют. Такі як підвищення мобільності капіталу або прозорість самих операцій та трансакцій всередині мережі», — сказав «Країні» аналітик ГК «Фінам» Марк Шоскальне.

Минулого тижня через новин про розширення географії коронавіруса активно падали котирування по всьому світу, і в Європі зокрема. Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 впали відразу на 12%. Сьогодні з ранку була надія на відновлення, проте після обіду європейські фондові індекси втрачали до 5,4%, а ф’ючерси на американські біржові індекси знижувалися на 0,35-0,71%. Зате піднімалися ціни на золото.

«Це класичний актив-притулок, золото незмінно дорожчає в момент фінансової нестабільності у світі. Так було минулого тижня, і так сталося сьогодні: цінник піднявся ще на 1,2%, і досяг $1603 за тройську унцію. Зазвичай у розпал світових криз дорожчає ще і швейцарський франк, однак після новин про проникнення COVID-19 у Швейцарію, лінійного зростання курсу її національної валюти не спостерігається. Влада заборонила масові заходи і скасували Женевський автосалон (один з найбільших у світі), який повинен був відкритися 5 березня. Водночас Європейський Центробанк, так само, як і американський ФРС, заявив про готовність підтримати ринки, що може зупинити обвал котирувань», — сказав «Країні» фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Аналітики дають різні прогнози щодо впливу світових фінансових потрясінь на вартість криптовалют. Хтось вважає його тимчасовим, а хтось-ні.

«Вважаю, що на тлі турбулентності глобальних фінансових майданчиків, кріптовалюти також опиняться під перехресним вогнем. Хоча в цілому поки зберігаю позитивні очікування щодо руху курсу Bitcoin в зону $10,5 тис. за монету. Тільки при її подоланні можна буде говорити про подальші перспективи зростання», — вважає Андрій Шевчишин.

Проте його колеги припускають, що вкладення в кріптовалюти — не тимчасове явище.

«Можна говорити про те, що це не тільки захисний актив і спосіб пережити наближається рецесію. Але і сфера для вкрай локальних та точкових інвестицій і потенційне джерело прибутку в майбутньому. В такому разі, треба лише намагатися не відставати і також постаратися знайти ті кріптовалюти, в основі своїй мають якісь унікальні алгоритми, технології або рішення і які скоро почнуть розкривати свій потенціал», — зауважив Марк Шоскальне.

Якщо вкладення в Bitcoin, Ethereum, Ripple і інші монети будуть поступово збільшуватися, то їх ціни будуть постійно зростати. А не тільки на піках фінансової нестабільності у світі.