В САП заперечують відкриття кримінальної справи проти керівництва ДБР. Але джерела продовжують наполягати — це правда

Конфлікт між ДБР (Державне бюро розслідувань) з одного боку і НАБУ (Національне антикорупційне бюро) з генпрокурором з іншого боку, серйозно загострилася.

Після того як «Країна» опублікувала матеріал про те, що НАБУ та Офісу генпрокурора хочуть заблокувати проведення конкурсу по відбору на посади в ГБР і для цього зареєстрували кримінальне провадження, в якому фигурирубт керівники Держбюро, в Офісі генпрокурора опублікували спростування цієї інформації.

«Інформація, опублікована на сайті інтернет-видання «Страна.иа», в якій зазначено, що 27 лютого 2020 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офісу Генерального прокурора нібито зареєстрували кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, стосовно службових осіб Державного бюро розслідувань, не відповідає дійсності», — йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що їм «невідоме походження документа, оприлюдненого тим же інтернет-виданням» і назвали його підробкою. В САП спростовують, що відкривали кримінальне провадження по даній справі.

Водночас джерела «Країни» в правоохоронних органах, які надали цю інформацію, продовжують наполягати на її достовірності.

Вони заявляють, що після виходу нашої публікації в прокуратурі вранці 2 березня провели нараду, де вирішувалося питання, як уникнути розголошення інформації з відкриття справи.

«Було прийнято рішення внести зміни до реєстру за фабулою і кваліфікації. Так як САП і ГПУ є власниками реєстру — переглянути зміни неможливо», — розповіли джерела.

Також, за їхніми даними, є точна інформація про отримані санкції на негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) щодо працівників ДБР — стеження, прослуховування та інше.

Нагадаємо, що цей конфлікт ще одним аргументів на користь звільнення генпрокурора, яке, як вже писала «Країна», може бути проголосована вже в цю середу, 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради. Для цього потрібно зібрати 150 підписів депутатів, причому збір вже активно йде.