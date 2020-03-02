Черговий гендиректор готелю «Дніпро» або як Фонд держмайна будує інвестиційний клімат в Україні

Захоплюючись постами президента про те, як чесно і прозоро наша країна незабаром буде жити, які прозорі конкурентні умови для бізнесу та інвесторів будуть створюватися молодий, нової та чесної ЗЕкомандой, особисто я зрадів і загордився за нас — громадян України. Але, як кажуть, довіряй — але перевіряй.

По суті, згоден з президентом, що більшість держпідприємств управляються неефективно, а скоріше, з метою наповнювати не бюджет, а власні кишені управлінця і кишені вищестоящих по вертикалі влади. Але як же поламати систему? Реальними діями, контролем, новою командою, молодими професіоналами не мають за спиною чиновницької кар’єри, досягли результатів у приватному бізнесі не пов’язаному з олігархатом. А такі є? Не знаю. Отже, ближче до справи.

Готель «Дніпро» — одне з перших підприємств, яке передали у Фонд держмайна і по всій вертикалі дружно почали кричати про те, що цей об’єкт малої приватизації буде максимально швидко і чесно переданий в руки приватного інвестора. Але давайте спочатку подивимося, чиїми руками буде організована ця прозора передача, будуть дотримані всі необхідні процедури згідно із законом і наскільки ринкову ціну заплатить інвестор при покупці державної власності. Адже на посаду Голови Фонду Державного Майна України призначено не хто-небудь, а сам Дмитро Сенниченко, якого складно назвати ефективним менеджером з бізнесу, так як його життєвий шлях, як-то постійно перетинається з чиновницькою діяльністю, з роботою на державних підприємствах, правда, наприклад, «Укрпошта» не особливо відчула його ефективну роботу, плюс це аж ніяк не самостійна персона, як кажуть знаючі люди. Інформаційні ресурси рясніють різними історіями про ухилення цим ПРОФЕСІОНАЛОМ від сплати податків, кришування та побудови відкатних схем. У цій статті мова піде не про це неоднозначного персонажа, а про те, як і за допомогою кого буде виконуватися заявлена програма Президента.

Коли я побачив в інтернеті цю статтю, то відразу звернув увагу на те, як чотири представника фонду сидячи за столом переговорів з менеджментом готелі «Дніпро» відокремилися домінуючою групою. В принципі, особи відомі особисто мені:

-позує для камери в піджаку і з голлівудською посмішкою — сам Глава ФДМ Дмитро Сенниченко

-перший праворуч заступник Голови ФДМ Тарас Єлейко, колишній Директор Фонду гарантування вкладів, персона теж вимагає окремого детального розповіді

-крайній праворуч заступник Голови ФДМ Сергій Ігнатовський, теж одіозна особистість з серйозним бекграундом побудови бізнес-схем різного рівня і, як правило, пов’язаних із судами та державними дотаціями, безнадійними кредитами, обналом і т. д.

-праворуч від Сенниченко закоханим поглядом ловящая кожне слово виголошується промова Тараса сидить дівчина, яку я спочатку вважав швидше профільним фахівцем ФДМ або секретарем самого Сенниченко, ніж якимось серйозним гравцем на цій зустрічі. Але щось мене змусило замислитися над тим, що при проведенні такого публічного заходу не всі учасники згадуються відкрито. Спантеличений цим я вирішив з’ясувати, хто ж ця дівчина, що вона робила на цій зустрічі, яка ноша покладено на її тендітні плечі настільки серйозними дядьками, в компанії яких вона себе так вільно почуває, який досвід він має, може, саме вона — той світлий промінь і ковток чистого повітря для інвестора, який чекає чесних правил озвучених Президентом.

Першим ділом я запитав у кількох знайомих співробітників ФДМ, хто ця симпатична дівчина, але на мій жаль, ніхто на Алмазова 18/9 не зміг дати ніякої конкретики ні з цієї персони, ні за призначенням, ні за її функціональним обов’язкам відповідно, єдине, що мені вдалося дізнатися, що ця дівчина періодично там буває і приїжджає на новенькому зеленому MINI з номерами АА 3810 ЄК. Завдяки цьому з’ясував, що цей автомобіль куплений новим 17.09.2019 року Сапожковой Еліною Ігорівною, що дало мені можливість порившись в соцмережах знайти сторінку цієї дівчини, з допомогою якої я і встановив, що на зустрічі керівництва ФДМ та менеджменту «Дніпра» була саме ця чарівна особа. Але чомусь у неї в профілі вказано, що вона на даний момент працює не у ФДМ, а у відомій преміум ювелірної компанії, і в історії видно, що вона встигла попрацювати в трьох з наявних шести п’ятизіркових готелів Києва. Цікаво, чому успішний чоловік так часто змінює роботу? Заглибившись в аннали інтернету не складно дізнатися і займані посади і зрозуміти рівень професійної підготовки даної особи.

Отже, напевно, деякі відвідувачі і співробітники готелю Hyatt запам’ятали Еліну Сапожкову дівчиною на стійці, яка прийшла від конкурентів, доросла до керівника служби прийому та розміщення гостей і потім після «стрімкого» кар’єрного зростання звільнилася для переходу до іншим конкурентам. Ймовірно із-за того, що не змогла задовольнити гостей. Або з готельною базою гостей? Для людей, які не розуміють суть рівень фахівців цієї служби — це стійка поселення і керівник їх по суті адміністратор, який керує колективом із 12 — 15 дівчаток і парою швейцарів, рівень зарплат близько 500 доларів у персоналу і максимум штука у керівника служби, але зате має доступ до персональних даних проживають.

Намагаючись отримати коротку характеристику в Fairmont про таке помічника керівника я отримав лише посмішки від персоналу і фразу типу «Краще я не буду коментувати нічого, свічку не тримали», але зате, небагато розуміючи попередню історію, приходить усвідомлення, що людина виключно збирає клієнтські бази… Інтерконтинентального зв’язку теж нічого особливо не прояснили про професіоналізм цього «представника ФДМ», там про її досягнення не особливо пам’ятають. Єдина користь від готельних співробітників була в тому, що мені по великому секрету дали номер телефону, яким користується Еліна Сапожкова і яким же здивуванням було для мене те, що я побачив при перевірці цього номера в одному з доступних телефонних довідників (для необізнаних — там можна подивитися як записаний ваш телефонний номер у ваших знайомих, якщо вони давали доступ до телефонної книги в певні хмарні ресурси).

З’ясувалося, що її номер телефону є більш ніж у 50 осіб, які користуються сервісами такого роду. Я виділив найбільш зацікавили мене теги. Деякі з них підтверджують, що власниця номери дійсно Еліна Ігорівна Сапожкова, яка працювала в кількох відомих готелях, деякі теги, очевидно, можуть наштовхнути на думки якихось її професійних якостях або про те, як дівчина пробивалася по кар’єрних сходах.

Особисто мені особливо запам’ятався #Еліна(глибоке горло), #і Сис #Elin Kiev $500night.

Мені здається, тут коментарі зайві, так як можна випадково дати необ’єктивну оцінку значення цих тегів та умов при яких записувався контакт, адже не означає ж тег Еліна Гармата, що Еліна голосно стріляє, або може дістати зброю, тут якийсь свій асоціативний ряд у реєструючого контакт людини …

Але серед всіх записів мене спантеличили ці дві:

#Еліна Купівля Дніпро

#Еліна Чобіт Смотряга По Дніпру

По-перше, тому що очевидно вже хтось пролобіював і вирішив для себе покупку цього державного активу, саме так впевнено записав контакт «Еліна Купівля Дніпро», невже питання покупки готелю Дніпро вже вирішено в кулуарах ФДМ, в обхід законних процедур, адже дійсно вже скільки часу минуло після передачі прав у ФДМ, досі не проведено конкурс на инвестсоветника, ніякої публічної інформації для потенційних бажаючих брати участь у покупці самого жирного будівлі в Києві з самим центровим розташуванням.

По-друге, тег Еліна Чобіт Смотряга По Дніпру особисто у мене викликає якесь дежавю. Що значить Смотряга? Що, знову? — як казав мультяшний персонаж Вовк. Ну думаю, треба активніше поцікавитися людиною, не може ж бути, щоб дівчина докотилася до такого рівня. Або може, що думаєте? Мене більше цікавила офіційна частина взаємовідносин пані Сапожковой з ФДМ, пошукав електронну декларацію, яку вона повинна була б заповнити при вступі на роботу в державну установу — декларації Сапожковой Еліни Ігорівни не знайшов в офіційних джерелах, зате знайшов, що в 2019 році вона шукала роботу на work.ua і кидала туди своє резюме, очевидно саме звідти вона працевлаштувалася у ФДМ, як кажуть, «по оголошенню», але чому тоді не поміняла статус у соцмережі? Мало лі, може ще не встигла, роботи у ФДМ, напевно, по горло, тут не до соцмереж, але декларацію то потрібно здати і обов’язково не забути в ній вказати і квартиру, якою володіє наша красуня на проспекті Бажана 24/1, і те, яким чином вона примудрилася на невелику зарплату готельного працівника середньої ланки придбати без кредитів нову машину вартістю близько 50000 доларів, а так само протягом кількох років з завидною періодичністю здійснювати перельоти в Францію, Туреччину, Німеччину, Австрію та інші Європейські країни, ОАЕ, Російську Федерацію. До речі, чому Росія? Адже це не найкраще місце для туристичної поїздки, тим більше, в умовах напружених відносин між нашими країнами літати туди неодноразово може лише людина, якій туди необхідно з’являтися з якихось більш важливих причин більшим, ніж туризм.

До речі, поки я займався пошуком інформації, з’явилися новини про те, що цю високопрофесійну панночку призначили виконувати обов’язки генерального директора готелю «Дніпро» та на сайті ФДМУ гарне фото знову без коментарів, де Сенниченко і Сапожкова знову разом.

Далі стає цікавіше. Відвідав готель «Дніпро», в якій сам періодично буваю вже років двадцять і завдяки цьому знайомий з персоналом, там є люди, які працюють ще з дев’яностих. Природно, деякі з них люблять поговорити про наболіле. Ось що вдалося дізнатися про те, що відбувається зараз в готелі «Дніпро»:

Еліна Сапожкова прийшла в готель не одна, а з командою з п’яти «радників», імена яких тримали спочатку таємно, і завдяки тому, що всім їм Пані гендиректор дозволила ставити автомобілі всередині території готелю, деякі особи були встановлені:

1.Оксана Олександрівна Цыбка(+380503820278, +380672471118-їздить на різних не належать їй офіційно автомобілях)

2.Сидоренко Світлана Іванівна

3.Микита Михайлович Кушнерскій(+380505720660 їздить на Мерседесі S500 AA0050MB)

Оксана Цыбка — відома особистість, яка допомагала Михайлу Бродському спустошувати кишені вкладників банку «Денді», власниця компанії ТОВ «ПЕК «Сервіс», яку зараз банкрутує, і власниця Фонду підтримки українського народу «Душа України», який теж зараз банкрутує. Саме вона — фактичний керівник готелю «Дніпро» бо веде всі переговори і Сапожкова без відома Цыбки не робить жодного кроку і мовчки йде від вирішення робочих питанням під приводом «Мені треба подумати». Цікаво, професіонал у питаннях банкрутства Цыбка Оксана для яких цілей прийшла в готель і на яких правах?

Микита Кушнерскій — не менш відома особа, адвокат-вирішувала, який відомий скандальними справами по рейдерству, крадіжці дітей та ухилення від відповідальності корупціонерами. Що робить адвокат радників на держпідприємстві?

Прийшла команда відразу взялася за справу: ввели новий штатний розклад і таким чином позбавили практично весь колишній менеджмент їх посад і їм знизили і без того мізерні зарплати, при цьому у самій гендиректора Сапожковой зарплата призначено більше 40 тисяч гривень плюс премії. Пішов тиск на працівників, які відмовляються давати благодійні внески на якийсь фонд, таким чином кілька рядових співробітників змусили написати заяви на звільнення, ходять чутки, що весь автопарк готелю хочуть швидко продати за безцінь «своїм друзям»

Прем’єр Гончарук розповів, що в «Дніпрі» жесть і треба сходити на екскурсію. Очевидно, було б непогано зібрати робочу групу активістів і дійсно сходити поспостерігати за тим, що відбувається в цьому знаменитому місці аж до самої продажу і подання нового власника!

А тепер увага! Пішли питання…

Питання№1: «Що і на яких підставах робила пані Сапожкова Еліна Ігорівна наприкінці грудня з державними чиновниками високого рангу на зустрічі на об’єкті, що належить державі, якщо вона до 31.01.2020 офіційно працювала в ТОВ «Гера Люкс» і збираються цим поцікавитися НАБУ, ДБР або хто-небудь з компетентних?»

Питання №2: «До яких пір у нас призначення відбуватимуться за принципом родинних або любовних зв’язків?»

Питання №3: «Навіщо на державному підприємстві, яке Президент голосно вирішив віддати на приватизацію, за останні пів року змінили 4 керівника?»

Питання №4: «Тільки мені одному здається, що в цій країні нічого не змінилося?»

Питання №5: «Борис Фуксман, у якого раніше так само працювала або значилася (але чомусь забула згадати) Еліна Сапожкова, вже домовився про придбання «Дніпра»?»

Питання №6: «Чому Фонд держмайна призначає ціну 10 мільйонів доларів, якщо ринкова ціна такого об’єкта не нижче 25?»

Чекаємо відповідей і розвитку подій…

Автор: Леонід Проценко

gipoteza.net