Росія створює нові армії: в ГУР розповіли про загрозу Україні

Російська Федерація нарощує угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогоднішній день завершується формування двох нових армій і армійського корпусу.

Про це в інтерв’ю розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, мова йде про 20-ї армії (штаб у Воронежі) і 8-ї армії (Новочеркаськ), а також про 22-му армійському корпусі з дислокацією на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Вже практично сформовано основні бойові частини і йде формування підрозділів забезпечення. «Досягнення оперативних можливостей армій очікується до кінця 2021 року», – додав представник ГУР.