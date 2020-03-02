Бізнес-кілер Алекс Ровт знайшов союзників для захоплення Одеського припортового заводу

26 лютого в «Одеському припортовому заводі» відібрали ряд компаній для поставки давальницької сировини, серед яких американська компанія IBE trade з головним офісом у Нью-Йорку.

Президент компанії «IBE Trade Corp» — американський бізнесмен українського походження Алекс Ровт, у якого тісний зв’язок з луганським бізнесменом Віталієм Колесніковим, офіційним власником «Всеукраїнської Енерго Компанії».

29 січня детективи НАБУ вже затримували Колесникова за спробу дати хабар голові Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, і призначити свою людину на посаду директора Одеського припортового заводу.

За річне винагороду в $5 млн в рік директор повинен був сприяти співпраці заводу» з фірмами Нира і Всеукраїнська енерго компанія (ВЕК).

Під час оперативних заходів по Колеснікову було зафіксовано розмову луганського бізнесмена і Алекса Ровта. Колесніков і Ровт узгоджували деталі хабара, для отримання контролю над заводом.

З 1988 року – менеджер, незабаром співвласник і президент IBE Trade Corporation Алекс Ровт, отримав стан для компанії тим, що приділяв увагу керівників місцевих заводів в колишньому СРСР, які опинилися у керма, коли держава втрачала контроль над економікою.

Спираючись на свої давні стосунки, Ровт отримував мільярди, оскільки був досить сміливим, щоб лізти в болото інтриг, корупції і бандитизму. Ті, хто працював з Ровтом, кажуть, що він спирався на політично пов’язаних посередників — в цьому його метод.

У середині 2000-х за сприяння російського бізнесмена Ігоря Ольшанського компанія «IBE» отримала контроль над АТ «Міндобрива» — найбільшим заводом добрив в Росії.

Після цього Ольшанський і Ровт націлилися на Сєверодонецьк, де був великий завод ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот». У жовтні 2004 року уряд президента Леоніда Кучми продав контрольний пакет акцій Сєверодонецького заводу дочірньої компанії IBE в обмін на інвестиційні зобов’язання в 120 млн. дол.

У 2010 році Олександр Блювоти продав ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», українському олігарху Дмитру Фірташу. В Україні підконтрольні Алексу Ровту структури, крім іншого, володіють акціями концерну «Стирол», СП «IBE-Стирол».