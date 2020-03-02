У МЗС України повідомили, коли колишньому командиру «Айдара» Мельничуку оберуть запобіжний захід у Греції

Екс-командира батальйону «Айдар» та колишньому народному депутату Сергію Мельничуку, затриманому в Греції в неділю, у вівторок оберуть запобіжний захід.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України агентству «Інтерфакс-Україна» в понеділок.

«3 березня ц. р. вранці запланована зустріч з прокурором р. Салоніки, який розгляне справу затриманого і прийме рішення щодо запобіжного заходу про тримання під вартою або звільнення. На даний момент консул України в Салоніках – Ред.) знаходиться в управлінні поліції разом з перекладачем. Прибув адвокат з метою обговорення питань щодо завтрашньої зустрічі з прокурором», — заявили в МЗС.

У понеділок Мельничук був переведений в Управління поліції міста Серрес. Начальник управління поліції запевнив консула, що права затриманого не порушені, стан здоров’я задовільний, і він забезпечений усім необхідним. Також у Міністерстві запевнили, що представники місцевої поліції співпрацюють з консулом у справі Мельничука.

Крім того, консульство України в Салоніках надає необхідне сприяння і допомогу (розміщення в готелі, пересування в місті Серрес, вирішення інших нагальних питань) дружині і малолітньому дитині затриманого. Зараз дружина Мельничука разом з дитиною перебуває в управлінні поліції.

«Дружині затриманого було запропоновано сьогоднішнім авіарейсом Салоніки-Київ повернутися в Україну, однак вона відмовилася. У зв’язку з цим консул запропонував пані Мельничук разом з дитиною перевезти їх в р. Салоніки і розмістити в готелі, оскільки завтра, 03.03.2020, С. П. Мельничука переведуть в цей грецький місто», — відзначили в МЗС.

На даний момент стан здоров’я дружини Мельничука та дитини нормальне, вони забезпечені всім необхідним, підкреслили в Міністерстві.

Департамент консульської служби МЗС, консульства України в Салоніках і посольство України в Греції тримають справу на особливому контролі.

Мельничук був затриманий Інтерполом на грецькій кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено за запитом Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника і підкреслив, що знаходився у відділенні з вагітною дружиною і з дев’ятимісячним сином.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це затримання відбулося, оскільки ім’я Мельничука було внесено в базу даних Інтерполу за запитом РФ на двосторонньому рівні між Грецією і РФ, а не через загальну центральну систему Інтерполу, тому його не змогли попередити про це заздалегідь.