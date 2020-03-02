Росію на «Євробаченні» представить Little Big: їх кліпи підривають інтернет

Росія визначилася з представником на пісенний конкурс «Євробачення-2020». У цьому році від РФ у Роттердамі виступить група Little Big. Свою конкурсну пісню вони представлять найближчим часом.

Група Little Big була створена ще в 2013 році в Санкт-Петербурзі. Артисти знімали яскраві вибухові кліпи. Справжнім проривом для Little Big стала пісня Skibidi, кліп на яку тільки на YouTube подивилися вже 362 мільйона разів.

Руху з кліпу перетворилися у справжній флешмобом, тисячі людей знімали відео, танцюючи під пісню Skibidi в самих різних місцях.

Кліп «Faradenza» подивилися майже 200 мільйонів разів.

А пісня «i’m Ok» стала неофіційним гімном офісних співробітників по всій Росії і за її кордоном.