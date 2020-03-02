«Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!» — перший москвич з коронавірусом після новини про діагноз

У Москві офіційно підтвердили перший випадок захворювання китайським коронавірусом COVID-19. Госпіталізовано 24 особи — ті, хто контактував з ним після зараження.

Коронавірусом хворий 29-річний співробітник Російського футбольного союзу (РФС) Давид Беров, інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на «Газета.ру». Вірус він привіз до Москви з півночі Італії, куди їздив у середині лютого кататися на лижах.

До Росії з Італії працівник РФС повернувся 23 лютого, а вже через чотири дні поскаржився на погане самопочуття і звернувся в поліклініку, після чого його госпіталізували. Telegram-канал «База» стверджує, що його поклали в загальну палату, а значить, Беров контактував з іншими пацієнтами.

Спочатку підозри на наявність вірусу спочатку не підтверджувалися. Але 2 березня оперативний штаб по контролю і моніторингу ситуації з COVID-19 офіційно повідомив про те, що повторне обстеження показало позитивний результат на коронавірус. При цьому стан хворого оцінюється як задовільний.

Беров на новину про те, що у нього виявили коронавірус, відреагував ось так (УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!):

Мер Москви Сергій Собянін повідомив на своєму особистому сайті, що в російській столиці госпіталізовано 24 особи. Це 13 пасажирів рейсу, який прибув до Москви з Італії разом із зараженим коронавірусом москвичем, а також 11 осіб з його оточення.

«Протягом доби з моменту появи підозри про зараження (29 лютого) був встановлений повний коло контактів цієї людини — родичі, друзі, знайомі і пасажири, що летіли з ним одним рейсом. Госпіталізовано 6 родичів і 5 знайомих хворого. З числа пасажирів рейсу госпіталізовано 13 осіб, поміщені в карантин 83 людини», — написав мер