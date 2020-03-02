Мені соромно за свої матюки, а не за те, що кидала камінці, — жінка, атаковавшая автобус з евакуйованими в нових санжарах

Мешканка Нових Санжар, мати п’ятьох дітей розповіла журналістам про те, чому кидала каміння в автобуси з евакуйованими українцями.

В день появи автобуса з співвітчизниками вона виступала проти карантину у Нових Санжарах. Однак кидала камені не в автобус, а в поліцію, яка, за її словами, вела себе агресивно. У п’ятницю жінці вручили підозра за хуліганство.

Жінка шкодує тільки про те, що лаялася матом і подавала поганий приклад своїм дітям. Про загрозу від евакуйованих багатодітна мати дізналася з інтернету. Вважає, що в Нових Санжарах що немає умов для розміщення носіїв вірусу, а інформацію, що в селище прибули здорові люди вважає неправдивою, оскільки водій автобуса був одягнений у спецодяг.

Другу жінку, яка кидала каміння, звуть Ріната. Наталя з нею знайома — підробляє у неї по господарству.