Репер Серьога відібрав дітей у дружини і відвіз їх: скандал отримав новий поворот

Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якій він відібрав їх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків в Крим.

Так, за словами жінки, їй вдалося це з’ясувати з допомогою свого адвоката. Про це вона повідомила виданню Starhit.

«Моєму адвокатові вдалося зв’язатися з представниками Серьоги. Вони повідомили, що він виїхав з дітьми в невідомому напрямку. В цей час у нього були гастролі в США. З допомогою запиту адвоката нам вдалося встановити, що діти 1 лютого перетнули кордон Криму на машині з херсонської реєстрацією, далі їхня доля невідома до сьогоднішнього дня!» – підкреслила Ололо.

Поліна Ололо з дітьми

Фото: instagram/polina_lola

Поліна зазначила, що не розуміє, чому колишній чоловік вирішив з нею так обійтися. Адже раніше репер легко йшов на контакт: вони підтримували дружні стосунки заради дітей.

Поліна Ололо і Серьога

Фото: instagram/polina_lola

«Він стверджує, що діє в інтересах дітей. Але це схоже на помсту або гру власного его. Хоча ми розлучилися п’ять років тому і в цілому нормально спілкувалися», – зізналася жінка.

Крім того, вона додала, що синам погано живеться з батьком. Вона заявила, що Серьога часто буває грубий з ними.

Поліна Ололо і Серьога з сином

Фото: instagram/polina_lola

«Восени періодично діти плакали, сумували, хотіли додому, але в той же час боялися батька. Він міг поставити їх на гречку або покарати прилюдно. Сини говорили, що іноді залишаються одні в закритому будинку!» – підсумувала Ололо.

До речі, зараз Поліна і її адвокат готують заяву в правоохоронні органи, а також документи для подачі в суд. Хоч Ололо і не складалася з репером в офіційному шлюбі, права на дітей у них рівні.