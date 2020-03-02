Знищено 2 бойових літака, 135 танків і знешкоджені понад 2500 асадитов, — Туреччина про поточні підсумки операції в Сирії

Туреччина підвела поточний підсумок військової операції «Весняний щит» в сирійській провінції Ідліб.

Підсумки озвучив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар.

«На сьогодні в рамках операції «Весняний щит» знищено два бойових літака режиму, два безпілотника, вісім вертольотів, п’ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев’ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада», — повідомив міністр.

Він додав, що метою Туреччині є припинення дії режиму Асада в Ідлібі, а не протидія Росії.

«Ми чекаємо від Росії, що вона буде виконувати свої зобов’язання як країна-гарант, припинить атаки режиму (Асада. — Ред.) і використовує свій вплив, щоб довести ситуацію до кордонів Сочинського примирення. Наші переговори з РФ тривають. Як ми неодноразово заявляли, ми не хочемо протистояти Росії. Наша єдина мета — припинити дії режиму і таким чином запобігти радикалізацію та міграцію», — заявив глава Міноборони Туреччини.