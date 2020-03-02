Стала відома причина авіакатастрофи, в якій загинув екс-міністр Кутовий

Національне бюро з розслідування авіаційних подій завершило вивчення катастрофи, в якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Про це сказано в звіті бюро.

Експерти встановили, що останній раз пілот вертольота Тарас Кутовий розмовляв з диспетчером в 12:45. Останній повідомив, що у Лубнах в 4:55 видимість була до 100 метрів, туман. Пілот підтвердив отримання інформації.

Надалі він на радіозв’язок не виходив і на запит диспетчера в 13:27 не відповідав.

За словами представників бюро, вертоліт Кутового влучив в туман з видимістю менше 300 метрів, а також з низькою висотою.

З пояснювальних записок свідків стало відомо, що приблизно в 12:50 вони почули шум роботи двигуна вертольота. Згодом побачили вертоліт, який рухався в напрямку на південний схід і, знижуючись, зачепив шасі верхівки гілок дерева. Потім почав обертатися в горизонтальній площі, а траєкторія польоту по колу вліво. Через кілька секунд вертоліт врізався в землю передньою частиною кабіни пілота. Падіння відбулося на кордоні приватного двору та городу. Після аварії стався вибух і пожежа вертольота.

«Найбільш імовірною причиною катастрофи вертольота R44 II UR-KTB стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру зниження після попадання в туман. При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот недостатньо ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня в Полтавській області розбився саморобний гелікоптер з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим на борту. Про те, чим запам’ятався екс-міністр – читайте в нашому матеріалі.