В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

Заборона — тимчасовий, але скільки він буде діяти, поки невідомо.

Рішення про заборону прийняла Госпродпотребслужба.

«З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, у відповідності зі статтями 33 і 96 Закону України «Про ветеринарну медицину», з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, Госпродпотребслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, кішок тощо) і диких м’ясоїдних тварин», — сказано в повідомленні.

У відомстві пояснили, що, за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) на території Гонконгу (Китай) було зареєстровано захворювання на SARS-CoV-2 у собаки.

«Зараз триває вивчення зазначеного випадку, тварина містилося в тому ж будинку, де був встановлений випадок коронавіруса у власника», — додали в Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з китайського міста Ухань, є епіцентром розповсюдження коронавіруса, так як місцева влада не дозволили їй взяти з собою собаку.

У посольстві України в Китаї повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайських властей дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і буде продовжувати надавати їм всю необхідну допомогу.