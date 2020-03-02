У розвідці заявили, що знають плани Росії з Криму

За час окупації Росія збільшила кількість своїх військових в Криму в 2,5 рази і не збирається зупинятися.

Про це в інтерв’ю розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«В окупованому Криму відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ в 2,5 рази. В період з 2014-го по 2019 рік – з 10-12 тис. чоловік (до початку агресії) до 32 500», – повідомив Скібіцький.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові

Він також зазначив, що відбулося нарощування не тільки особового складу, але й озброєння. «Це бойові кораблі, це авіаційний компонент, який в той час був представлений тільки літаки морської авіації, патрульними, а також Су-24. На сьогоднішній день – це майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації», – уточнив уявити ГУР.

Крім того, зараз Крим «насичений» російськими засобами протиповітряної оборони С-400, протикорабельними ракетними комплексами «Бал», «Бастіон» і т. д.

На думку ГУР, цей військовий потенціал РФ буде і надалі зростати. Тому що на сьогоднішній день Росія використовує Крим як форпост для проекції сили не тільки в нашому Чорноморському регіоні, але і як свою основну базу для застосування військ Росії в Сирії.

Ракетні комплекси

В ГУР вважають, що, відповідно, зростає загроза і для України. «Ті ж бойові літаки і вертольоти, які дислоковані на півночі півострова, можуть у поєднанні з повітряно-десантними військами виконувати штурмові операції на нашій території», — додав Скібіцький.

Він також заявив, що військова розвідка знає плани Росії з Криму. «Угруповання військ РФ буде нарощено. За нашими оцінками, вони вийдуть на чисельність близько 40 тис. військовослужбовців, буде збільшено кількість озброєння», – уточнив представник ГУР МОУ.