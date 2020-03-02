“Степан Бандера відстрілював таких”: Ірина Фаріон розкритикувала Садового

Колишній депутат від ВО “Свобода” Ірина Фаріон назвала любителем “руського міра” міського голову Львова Андрея Садового.

Про це вона сказала у коментарі ІА “Вголос”.

“Пригадаймо акцію «Львів гаваріт па рускі», котра відбулась 6 років тому. Зараз Садовий вперто тримається своїх поглядів, бо він – це «посіпака Москви» і ворог у вишиванці, котрий радо користується патріотичним гаслом: «Слава Україні» чи «Слава Ісусу Христу».

І тут, у Львові така тактика фарисейства спрацьовувала не раз, бо тут є дуже багато людей, котрі считают себе патріотами тільки через ті, що можуть вдягнути вишиванку і піти до церкви. Але за теперішніх обставини – цього не досить.

Бо – це лише ширма, за якою стояти проросійські настрої. Степан Бандера таких колаборантів свого часу просто відстрілював, згадаймо історію із Бабієм та Бачинським”, – наголосила Фаріон.