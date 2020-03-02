Нова митниця Нефьодова: плани провалили, а на роботу взяли старих «схемників»

На новій митниці, яку всім платникам податків так голосно пообіцяв її голова Максим Нефьодов, працюють всі ті ж старі кадри. Митники у своїх послужних списках мають кримінальні справи за хабарі, перевищення службових повноважень. Вони примудрялися порушувати державну таємницю, а деякі з них притягалися до дисциплінарної відповідальності за 13-17 разів!

Але такі факти біографії підлеглих чомусь не бентежать голову митниці, навпаки, він вірить в їхній досвід. Можливо, саме такий багатий досвід старих кадрів і не дозволяє митниці виконувати план і перераховувати в бюджет необхідні суми?

Нова митниця – на старт

Як ми всі знаємо, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Зі слів її керівника Максима Нефьодова: «Нова митниця — це фактично запущений з нуля новий орган, який буде складатися з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові і зрозумілі правила гри для всіх, швидкий і зручний сервіс, нова кадрова політика».

Максим Нефьодов

Разом з тим вже перші місяці роботи нового державного органу під керівництвом нових кадрів показали, що митниця не здатна виконати план по збору, так зараз дуже потрібних надходжень у державний бюджет коштів.

Митниця в січні виконала план по наповненню державного бюджету на 69,6%. Як свідчить інформація Порталу відкритих даних, при плані у 26,03 млрд грн фактично за місяць було зібрано 18,13 млрд грн.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук, він же і керівник Максима Нефьодова, заявив, що Державна митна служба не зможе виконати план по надходженнях у лютому 2020 року, і вже заздалегідь відомої причини — через зміцнення курсу гривні.

Однак є й інші обставини, які могли вплинути на таку ситуацію. Наприклад, кадри.

Як відомо, найціннішим ресурсом будь-якого державного органу є високопрофесійні, чесні і законослухняні кадри.

Нефьодов хвалився, що не пустив на митницю півтисячі сумнівних кадрів. І обіцяв і далі позбавлятися від старих кадрів.

Також Нефьодов повідомив про наступному етапі в оновленні митної служби. У 2020 році спільно з американським проектом і міжнародною організацією відбудеться переатестація митників, оцінка їх доброчесності і професійних здібностей.

За словами керівника Держмитслужби, ті, хто не пройдуть переатестацію, будуть звільнені, зате ті, хто отримають позитивні оцінки, можуть розраховувати на істотно більші зарплати, ніж зараз.

Проте варто подивитися, хто насправді працює зараз на митниці. І відразу на поверхню спливають дуже цікаві факти: проти нових співробітників оновленої митниці правоохоронці тільки і встигають відкривати справи за хабарі.

Щоправда, найбільше в державному підході до підбору високопрофесійних і законослухняних кадрів відрізняється Галицька митниця, керувати якою Нефьодов призначив відомого Володимира Цабака.

Коли про це стало відомо, деякі користувач соцмереж були обурені цим. Львівське видання “Наші гроші” писало: “…що Цабак двічі був спійманий за керування автомобілем в нетверезому вигляді”. “У людини буде шанс показати себе”, – відповів тоді Нефьодов.

Про те, як Галицька митниця і сам Цабак показує себе, можна судити за такими фактами. Наприклад, на Галицькій митниці працюють кілька співробітників, які по багато разів притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Заробляли на дорблю і евробляхах

Так, в. о. начальника митного поста “Рава-Руська” Володимир Босий більше 10 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, двічі був звільнений з органів, але знову, як птах фенікс, повертався. Зараз проти нього розглядається справа в суді – він незаконно пропустив через митницю 1500 кілограмів сиру дорблю.

Ділова столиця

А в. о. начальника митного поста “Мостицька” Віктор Гладун за час роботи в митниці 11 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності. Точно так само, як і його колега, в. о. начальника митного поста “Львів-аеропорт” Роман Голдак. Він навіть був звільнений за порушення присяги державного службовця, але знову повернувся.

Василь Бучинський – в. о. начальника митного поста “Угринів” замішаний в легендарному справі “титаніків”. Він пропускав на територію України евробляхи. Не раз притягувався до дисциплінарної відповідальності.

В. о. начальника зміни №2 митного поста “Угринів” Володимир Карпусь кримінальну справу отримав за хабарі – його затримало СБУ. При ньому було виявлено 180 тисяч гривень. Раніше він чотири рази притягався до дисциплінарної відповідальності.

Начальник митного поста “Городок” Остап Чаплик 13 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності за погану організацію роботи.

17 раз до дисциплінарної відповідальності притягували в. о. начальника зміни №4 митного поста “Угринів” Івана Шевчика. Зараз ДБР Львова, за матеріалами СБУ порушило проти нього провадження за фактом пропуску буса із забороненими преміксами.

Має кримінальну справу також в. о. начальника митного поста “Львів-Північний” Олег Лецик. У поліції Львівської області відкрито провадження за фактом отримання ним $150 за пропуск евроблях.

Брали хабарі і працювали нетверезими

Дарій Михайлецька, начальник відділу №3 митного поста “Смільниця”, є фігурантом кримінальної справи про незаконне збагачення.

Іван Мицак, нібито кум того самого легендарного Цабака, призначений з посади звичайного інспектора на посаду в. о. заступника начальника Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил. За час роботи 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності. Навіть був звільнений, але знову повернувся.

Також шість разів притягувався до дисциплінарної відповідальності та Олег Лев. Йому виносили догану, зауваження, він був покараний за самоусунення від виконання службових обов’язків та за неповну службову відповідність. Зараз Олег Лев є начальником Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил на Галицькій митниці.

Анатолій Скакун, заступник начальника Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил є фігурантом гучної справи за фактом вимагання хабарів за перепризначення в нову структуру митниці під час реорганізації Львівської митниці в 2016 році. За матеріалами слідства, Скакун і його товариші нібито брали по 500 доларів з співробітника. Він також 11 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Державний інспектор Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенню митних правил Пелех Ярослав проходить у справі про отримання хабара в сумі 2000 гривень, виробництво знаходиться в суді.

Володимир Ямборко — начальник відділу №1 митного поста «Смільниця» 15 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, в тому числі за перебування на роботі в нетверезому вигляді.

Богдан Фірко – головний інспектор відділу запобігання та протидії контрабанді наркотиків і зброї двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності. Був відсторонений від посади з серпня 2018 року як організатор схеми незаконного пропуску товарів на митному посту “Рава-Руська” без проведення митного огляду. Кажуть, він нібито фотографував “порожні бусики”, а товар з них перевантажували неподалік. Такса з кожного буса була 5 тисяч гривень.

Олег Ведмідь при Цабаке переведений на посаду начальника митного поста «Грушів», хоча в цей час він вже був фігурантом кримінального провадження за фактом розтрати власності, придбаної за кошти Євросоюзу. Збиток становить 500 тисяч гривень.

Костянтин Сіроштан при Цабаке був переведений на Галицьку митницю з посади деловода на митному посту «Угринів». Діловодом він працював тому, що в травні 2019 був затриманий співробітниками СБУ Львівської області з грошима у сумі 50 тисяч гривень після зміни. А також тому, що на момент перекладу був фігурантом справи про отримання хабара групою осіб. Також за час роботи Сіроштан п’ять разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Степан Білаш переведений Цабаком на Галицьку митницю на посаду інспектора відділу контролю за переміщенням товарів. Під час перекладу він вже був учасником кримінального провадження за статтею про одержання хабара за фактом пропуску на митну територію України бусів з високоліквідними товарами. Також Білаш є одним з фігурантів виробництва за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою та службовим становищем). У справі мова йде про нанесення збитків Україні у розмірі 6 млн гривень при розмитненні автомобілів фірмою “Любе Авто”. Білаш також сім разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Наталія Білик була переведена Цабаком на Галицьку митницю інспектором поста «Краківець». Білик є фігурантом кримінальної виробництва, яке пов’язане з пропуском 24 кг золота на суму 10 млн гривень через митницю у Львівському аеропорту. Двоє колег Білик, які також були присутні під час пропуску золота вже звільнені з органів. Сама Білик раніше п’ять разів притягувалась до дисциплінарної відповідальності.

Ярослав Бойко був переведений на Галицьку митницю за участю Цабака з митного поста «Шегині». Його називають одним з організаторів схем пропуску контрабанди на цьому пункті пропуску. Він також 12 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Звільняли, перевіряли, карали

Не без участі Цабака на Галицьку митницю потрапили Андрій Кабан, Андрій Штохман, Ігор Базиляк Владислав Синицький, Андрій Малиновський, Тарас Кузьмяк, Василь Ващишин.

Кабан зараз є начальником відділу №1 митного поста «Грушів». Він 16 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, двічі був звільнений. Штохман очолює відділ №2 цього ж поста і раніше 12 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Базиляк очолює відділ №3 на «Грушів», він тричі за результатами службових розслідувань мав дисциплінарні та матеріальні стягнення.

Такий послужний список, і у Синицького, який очолив відділ №4 митного поста «Краківець». Він чотири рази ніс дисциплінарну відповідальність і піддавався службових перевірок та розслідувань і притягувався до матеріальної відповідальності. Малиновський є заступником у Синицького. Він також чотири рази ніс дисциплінарну відповідальність, за нього теж проводилися службові перевірки та його карали матеріально.

Цікавий послужний список і у Кузьмяка, він зараз очолює відділ №2 митниці “Рава-Руська”. Як і Ващишин, який керує відділом №4 на “Рава-Руській”. Вони мали службові перевірки, розслідування, несли матеріальну і дисциплінарну відповідальність.

У цій статті ми лише проаналізували кадри однієї Галицької митниці, але є і ще конкретні факти призначення митників з кримінальним минулим, у наступній статті ми продовжимо уважно розглядати кадри оновленої митниці пана Нефьодова.

(продовження слідує)