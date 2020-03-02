СБУ розкрила секрет Геннадія Буткевича

Урановий проект засновника мережі супермаркетів АТБ може розвалитися через розголошення держтаємниці

11 лютого Дніпровський районний суд Києва видав слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області доступ до документів ТОВ «Атомні енергетичні системи України» (АЭСУ). За даними «ОЛІГАРХА», мова йде про вилучення матеріалів, які ця компанія використовувала для отримання спеціального дозволу на користування надрами Сурський площі уранових руд.

«Зокрема, схем розташування, каталогів координат кутових точок родовища, ситуаційних планів, геологічних карт, типового розрізу родовища, ресурсної довідки по об’єкту. У разі невиконання рішення про доступ до документів, суд за клопотанням позивача має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуку з метою розшуку і вилучення вказаних документів», – йдеться у рішенні суду.

Санкція на вилучення паперів у АЭСУ видана судом в рамках кримінального провадження №22019101110000111 від 30 липня 2019 р., відкритого за ознаками порушення однією з найбільш «важких» статей Кримінального кодексу – №328 (Розголошення державної таємниці).

Забігаючи наперед, є сенс сказати, що в порушення цієї статті підозрюються співробітники не АЭСУ, а працівники Казенного підприємства «Кіровгеологія». За інформацією «ОЛІГАРХА», в полі зору підопічних Івана Баканова вони потрапили ще влітку минулого року, коли до СБУ дійшла інформація про розголошення секретних геологічних даних. Отримати підтвердження цьому виявилося не складно: з’ясувалося, що ПП було зафіксовано у внутрішніх документах самої «Кіровгеології», точніше – в матеріалах службового розслідування, яке було проведено ще в 2017 р.

Так, у матеріалах йдеться про витік інформації з фондів підприємства, при цьому там мова йде не тільки про вищезгадану Сурскую площа уранових руд. А ще про чотири ділянки – Садове, Сафонівське, Новогурьевское і Михайлівське родовища урану.

На фото – Ігор Котвицький

Власником спеціальних дозволів на користування надрами по всім п’яти цим ділянкам є ТОВ «Атомні енергетичні системи України». Як повідомляв «ОЛІГАРХ», отримання відповідних ліцензій передував трирічний судовий процес між АЭСУ і Державною службою геології та надр, в рамках якого позивач мав намір примусити відповідача видати йому відповідні документи на позаконкурсній основі.

Ця процедура була запущена ще коли «Атомні енергетичні системи України» контролювалися оточенням екс-народного депутата Ігоря Котвіцького, а коли закінчилася ця компанія перейшла під управління співвласника мережі «АТБ» Геннадія Буткевича. Але в світлі останніх подій більше схоже на те, що тоді Буткевич купив не бізнес-проект, а квиток на війну.

На фото – Геннадій Буткевич

Справа в тому, що в матеріалах цього кримінального провадження СБУ зазначається, що передача геологічної інформації замовнику (АЭСУ) проводилася з порушенням чинного законодавства».

«На передачу цієї інформації не було згоди її розпорядника. Це ж стосується договорів на виконання робіт на родовищах щодо складання бази даних геологічних матеріалів», – йдеться в матеріалах справи.

Як раз на цю документацію та проведені у свій час в АЭСУ спиралися на переважні права на отримання ліцензій в суді проти Госгенедр. Але зараз Службою безпеки порушено питання про незаконність поширення конфіденційної інформації. А це може спричинити за собою перегляд рішення геологічного відомства про видачу компанії Геннадія Буткевича прав на розробку уранових ділянок.

Принаймні, на такий розвиток подій явно налаштовані у Івана Баканова. Його підопічні в кінці року отримали від Дніпровського районного суду Києва дозвіл на вилучення у Державній службі геології та надр документів, які стали підставою для видачі наказів про видачу спеціальних дозволів на користування надрами для ТОВ «Атомні енергетичні системи України».

oligarh.media