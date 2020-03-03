Вщент вигоріла: у Києві на ходу спалахнула маршрутка

Рятувальники ліквідували займання мікроавтобусу в Солом’янському районi.

У неділю, 1 березня, в Києві на Солом’янськiй площi сталося займання маршрутного таксi. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м.Києві.

«На щастя, усi пасажири відразу ж вийшли з транспортного засобу ще до прибуття пожежників. Нiхто не постраждав.

Вже о 10:07 вогнеборці локалізували, а о 10:12 ліквідували пожежу. Проте, мікроавтобус згорів повністю.

Причини загоряння встановить слідство», — йдеться у повідомлені.

: sud.ua

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