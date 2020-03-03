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У Слуги народу вирішили, що бути «новим обличчям» мало для ефективного політика

03.03.2020

Народний депутат і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав, що філософії «нові обличчя» в політиці для хороших результатів недостатньо.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова».

Корнієнко зазначив, що того, щоб бути досвідченим керівником і ефективним чиновником не вистачає тільки того, щоб бути «новим обличчям».

За його словами, в Слузі народу не будуть відмовлятися від тієї філософії, з якою вони йшли на вибори. Але хочуть брати в команду людей, у яких є досвід у різних сферах.

«Ми очікуємо людей, які є новими по духу. Можливо з управлінським досвідом в сфері державної влади або в сфері бізнесу. У нас є певна система, внутрішня, соціальних ліфтів, вона вже працює», — сказав він.

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