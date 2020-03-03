У Рівному підпалили машину адвоката

У Рівному сьогодні на початку першого ночі на вулиці Степана Дем’янчука загорівся автомобіль “Ауді А6”.



Вогнем були пошкоджені моторний відсік та пластикові елементи кузова легкового автомобіля 2013 року випуску “Ауді”.

Машина належить 34-річному приватному адвокату Олегу Прищепі. Пожежу помітив сусід і повідомив власнику. Спільними зусиллями вони загасили вогонь ще до приїзду рятувальників.



Камерою відеоспостереження було зафіксовано, як двоє невідомих кинули пластикову пляшку з запальною сумішшю, в результаті чого сталося загоряння автомобіля.



Олег Прищепа — член Ради адвокатів області. Хто і за що підпалив йому авто, зараз з’ясовує поліція.



Слідчі за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.