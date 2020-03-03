“Це може бути великий скандал” Комісія ВР не виявила слідів диверсії на арсеналі в Балаклії

Основна версія про причини пожежі і вибухів на складі боєприпасів р. Балаклія Харківської області була політично заангажованою, а версія атаки на склади ударного безпілотного літального апарата не має під собою підстав, вважає голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Ми провели засідання (тимчасової слідчої комісії Ради — ІФ) по першому епізоду в Балаклії. Можу попередньо висловити особисту думку: основна версія слідства, яку розглядали, була політично заангажованою і взагалі була фейкової. Висновки, звичайно, повинні зробити правоохоронні органи, але виглядає так, що версія, пов’язана з безпілотником, не має під собою підстав”, — сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Народний депутат припустив, що версія з ударним безпілотником була нав’язана. “Виглядало так, що там було просто тиск на учасників, щоб нав’язати якусь версію. Це може бути великий скандал”, — зазначив Арахамія.

Він розповів, що за кілька днів до пожежі ревізійна комісія зробила висновок про величезну недостачі на цих складах. “І це було серійно по всіх складах”, — додав глава парламентської фракції.

Арахамія також повідомив, що в даний час хід досудового розслідування в кримінальному провадженні по цій справі знаходиться на контролі в головному слідчому управлінні СБУ.

Як повідомлялося, причиною вибухів на території арсеналу в Балаклії була диверсія, здійснена за допомогою ударного безпілотного літального апарату

Арахамія очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в період з 2014 по 2018 роки в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії (Харківська обл), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.).