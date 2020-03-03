Епідемія коронавіруса: число хворих досягло позначки 90 тисяч

Епідемія коронавіруса COVID-19 поширилася вже на 73 країнах світу, а загальне число хворих досягло 90 927 осіб, померли – 3116. Такі дані за станом на ранок вівторка, 3 березня, оприлюднені Держкомітетом охорони здоров’я КНР.

Найбільша кількість хворих припадає на Китай – понад 80 тисяч, на другому місці — Південна Корея, за добу там захворіли 600 чоловік, загальне число хворих склало 4812 людина. В Італії відомо про 2036 випадках заразилися COVID-19.

За останню добу в Китаї зафіксували найменшу кількість нових випадків захворювання – 125. За даними Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, цей показник став найнижчим з січня, коли з’явилися регулярні публікації даних про хворих.