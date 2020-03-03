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Мер Черкас Бондаренко витрачає мільйони з бюджету за прибирання неіснуючого снігу

03.03.2020

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виділив місцевому бізнесмену Андрію Бортнику 1,2 мільйона гривень за нібито прибирання снігу. Про це повідомив депутат місцевої міської ради Олександр Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

«Ну що, друзі! Епопея з прибиранням снігу в Черкасах триває! Бортник від Бондаренко отримав чергові 1 млн 200 тис. гривень за січень місяць (21 -27 січня). Тарифи за теплопостачання ростуть, а бюджет міста грабують», – написав Радуцький.

Бондаренко вже не вперше звинувачують у недостовірний виділення коштів з міського бюджету. Так, у листопаді минулого року на прибирання снігу в місті витратили 3 млн грн. Це при тому, що перші зимові опади у Черкасах випало тільки 2 грудня. Ожеледиці, про який заявила компанія-підрядник, Укргідрометцентр також не фіксував.

Тоді мер Анатолій Бондаренко пообіцяв у всі розібратися і навіть призначив службове розслідування за даним фактом.

Ну що,друзі !!! Епопея з прибриранням снігу в Черкасах продовжується🤔 !!! Бортник від Бондаренко отримав чергові 1…

Gepostet von Олександр Радуцький am Montag, 2. März 2020

Раніше SKELET-info повідомляв, що силовики викрили Бондаренко у наданні недостовірної інформації про доходи. Так, мер їздить на Lexus LX 570 2012 року випуску, який записаний на його матір Олену Бондаренко і його немає в електронних деклараціях чиновника.

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SKELET-info

Мер Черкас Бондаренко витрачає мільйони з бюджету за прибирання неіснуючого снігу оновлено: 3 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

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