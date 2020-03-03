Мер Черкас Анатолій Бондаренко виділив місцевому бізнесмену Андрію Бортнику 1,2 мільйона гривень за нібито прибирання снігу. Про це повідомив депутат місцевої міської ради Олександр Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

«Ну що, друзі! Епопея з прибиранням снігу в Черкасах триває! Бортник від Бондаренко отримав чергові 1 млн 200 тис. гривень за січень місяць (21 -27 січня). Тарифи за теплопостачання ростуть, а бюджет міста грабують», – написав Радуцький.

Бондаренко вже не вперше звинувачують у недостовірний виділення коштів з міського бюджету. Так, у листопаді минулого року на прибирання снігу в місті витратили 3 млн грн. Це при тому, що перші зимові опади у Черкасах випало тільки 2 грудня. Ожеледиці, про який заявила компанія-підрядник, Укргідрометцентр також не фіксував.

Тоді мер Анатолій Бондаренко пообіцяв у всі розібратися і навіть призначив службове розслідування за даним фактом.

Ну що,друзі !!! Епопея з прибриранням снігу в Черкасах продовжується🤔 !!! Бортник від Бондаренко отримав чергові 1…

Gepostet von Олександр Радуцький am Montag, 2. März 2020

Раніше SKELET-info повідомляв, що силовики викрили Бондаренко у наданні недостовірної інформації про доходи. Так, мер їздить на Lexus LX 570 2012 року випуску, який записаний на його матір Олену Бондаренко і його немає в електронних деклараціях чиновника.

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SKELET-info

Мер Черкас Бондаренко витрачає мільйони з бюджету за прибирання неіснуючого снігу оновлено: 3 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0