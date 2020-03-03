Я розчарована: Дженніфер Лопес поділилася своїми хвилюваннями

Дженніфер Лопес зустрілась з популярною телеведучою Опрою Вінфрі в Лос-Анджелесі в рамках Oprah’s 2020 Vision Tour. Під час бесіди артистка зізналася, що очікувала номінацію на премію «Оскар-2020» за свою роль у фільмі «Стриптизерки» і була розчарована, коли цього не сталося.

«Мені сумно, тому що було витрачено так багато сил, – розповідала зірка раніше в інтерв’ю The Hollywood Reporter. – Вийшло безліч статей, я отримала величезну кількість позитивних відгуків – більше, ніж будь-коли в моїй кар’єрі! Навколо говорили: «Вона буде номінована на «Оскар», а якщо цього не станеться, то вони просто збожеволіють». Я читала це і думала: «О, Боже, невже?» І коли мене в результаті не номінували, це стало розчаруванням. Я переживала, що не виправдала надій моєї команди, яка зі мною на протязі 20-25 років. Вони дуже хотіли, щоб я перемогла, а я підвела їх».

: glianec.com

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