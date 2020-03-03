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Одеський підприємець з активами в Росії переховується від українського правосуддя

03.03.2020

Представники Національної поліції України вручили підозру і оголосили в розшук Владислава Маркунтовича.

Він обвинувачується у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), мова йде про 1,6 мільйони гривень.

Популярність Владислава Маркунтовича, як учасника сумнівних історій, формувалася поступово. Так, вже кілька років тому він був помічений в махінаціях з нерухомістю РК «Акапулько-2» в Одесі. Але і раніше можна знайти окремі відгуки ошуканих бізнес-партнерів, клієнтів та просто випадкових людей, які зіткнулися з результатами його діяльності. Про інформацію знайти складніше – свій бізнес він веде не тільки в Україні: у листопаді 2017 року він став співзасновником ТОВ «Нива», зареєстрованого в Москві, Російська Федерація. Можливо, саме на території країни-агресора Маркунтович і переховується від українського правосуддя.

Причина оголошення його в розшук – крадіжка 1,6 млн грн., які Маркунтович переклав з рахунків організації ТОВ «Хот-Сток» (де був директором) на рахунки ТОВ «Белрум», яке сам заснував. Історія питання така: засновником ТОВ «Хот-Сток» є організація Velgevos Enterpises Limited. З 13.06.2016 рр. До 08.07.2019 р. директором ТОВ «Хот-Сток» був Владислав Маркунтович. Він же – засновник ТОВ «Белрум» і в період з 06.03.2017 р. по 13.10.2019 р. був там директором.

В 2017-2018 роках між ТОВ «Хот-Стік» і ТОВ «Белрум» було укладено три договору про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі склали 1 млн 695 тис. грн. Відповідно до Статуту ТОВ «Хот-Стік» для укладення договору на суму понад 100 тис. грн. необхідно рішення загальних зборів Товариства. При укладенні вищевказаних договорів рішення загальних зборів не приймалися. Кошти були привласнені Владиславом Маркунтовичем.

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Втім, це не єдине правопорушення Маркунтовича на своїй посаді. Так, прийшовши в компанію Velgevos Enterpises Limited в 2012 році, він зміг увійти в довіру до власників і скористався цим у своїх цілях: Маркунтовичу вдалося таємно переоформити на себе багато активів (компанії, нерухомість). Коли про це стало відомо власникам – шахрай одразу ж покинув Україну. Приклад такої діяльності: підробка документів на квартиру.

Щоб отримати частку в бізнесі Маркунтович підробив правовстановлюючі документи на квартиру в Одесі. Цю квартиру він потім вніс в статутний капітал компанії Одесторг (де був одночасно і директором). Через короткий час він продав свою частку в компанії. Коли організація стала з’ясовувати, де квартира, то виявилося, що її не існує взагалі.

На даний момент все його майно заарештовано. Як тільки Маркунтович з’явиться в Україні – буде затриманий і поміщений в СІЗО. Крім того, іноземна компанія подала до нього позов про стягнення цих грошей. Справа розглядається Господарським судом міста Києва.


 

Олег Бойко

 

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