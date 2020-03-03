Одеський підприємець з активами в Росії переховується від українського правосуддя

Представники Національної поліції України вручили підозру і оголосили в розшук Владислава Маркунтовича.

Він обвинувачується у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), мова йде про 1,6 мільйони гривень.

Популярність Владислава Маркунтовича, як учасника сумнівних історій, формувалася поступово. Так, вже кілька років тому він був помічений в махінаціях з нерухомістю РК «Акапулько-2» в Одесі. Але і раніше можна знайти окремі відгуки ошуканих бізнес-партнерів, клієнтів та просто випадкових людей, які зіткнулися з результатами його діяльності. Про інформацію знайти складніше – свій бізнес він веде не тільки в Україні: у листопаді 2017 року він став співзасновником ТОВ «Нива», зареєстрованого в Москві, Російська Федерація. Можливо, саме на території країни-агресора Маркунтович і переховується від українського правосуддя.

Причина оголошення його в розшук – крадіжка 1,6 млн грн., які Маркунтович переклав з рахунків організації ТОВ «Хот-Сток» (де був директором) на рахунки ТОВ «Белрум», яке сам заснував. Історія питання така: засновником ТОВ «Хот-Сток» є організація Velgevos Enterpises Limited. З 13.06.2016 рр. До 08.07.2019 р. директором ТОВ «Хот-Сток» був Владислав Маркунтович. Він же – засновник ТОВ «Белрум» і в період з 06.03.2017 р. по 13.10.2019 р. був там директором.

В 2017-2018 роках між ТОВ «Хот-Стік» і ТОВ «Белрум» було укладено три договору про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі склали 1 млн 695 тис. грн. Відповідно до Статуту ТОВ «Хот-Стік» для укладення договору на суму понад 100 тис. грн. необхідно рішення загальних зборів Товариства. При укладенні вищевказаних договорів рішення загальних зборів не приймалися. Кошти були привласнені Владиславом Маркунтовичем.

Втім, це не єдине правопорушення Маркунтовича на своїй посаді. Так, прийшовши в компанію Velgevos Enterpises Limited в 2012 році, він зміг увійти в довіру до власників і скористався цим у своїх цілях: Маркунтовичу вдалося таємно переоформити на себе багато активів (компанії, нерухомість). Коли про це стало відомо власникам – шахрай одразу ж покинув Україну. Приклад такої діяльності: підробка документів на квартиру.

Щоб отримати частку в бізнесі Маркунтович підробив правовстановлюючі документи на квартиру в Одесі. Цю квартиру він потім вніс в статутний капітал компанії Одесторг (де був одночасно і директором). Через короткий час він продав свою частку в компанії. Коли організація стала з’ясовувати, де квартира, то виявилося, що її не існує взагалі.

На даний момент все його майно заарештовано. Як тільки Маркунтович з’явиться в Україні – буде затриманий і поміщений в СІЗО. Крім того, іноземна компанія подала до нього позов про стягнення цих грошей. Справа розглядається Господарським судом міста Києва.





Олег Бойко