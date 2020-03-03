Тимур Абилкасымов і Рахім Ошакбаев розклали ТАРО перед податковою

Рахім Ошакбаев і його особистий виконроб Тимур Абилкасымов вляпалися у великий скандал на заході. ЗМІ Люксембургу та Східної Європи продовжують розслідування теми китайсько-казахських офшорів, відкритих на імена публічних і відомих у вузьких колах громадян Казахстану.

Нехитра абревіатура TARO є ініціалами двох так званих ” липових експертів та бізнес-партнерів Тимура Абилкасымова і Рахіма Ошакбаева, повідомляє видання Datification. Перший з них перестав заперечувати свій зв’язок з багатомільйонною пральні з Люксембургу. А другий — Рахім Ошакбаев пообіцяв дати розширений коментар на цей рахунок у своєму ФБ. Пан Ошакбаев поки що не зміг відповісти на питання журналістів про тимчасових рамках своєї заяви, але швидше за все це станеться в найближчі дні. Цікаво, що і західні ЗМІ поки не можуть точно сказати, про які саме суми йдеться у справі TARO S. à r.l. Автор розслідування Антуан Дельтур сказав лише про те, що ми говоримо про десятки мільйонів.

Нагадаємо, що раніше люксембурзькі наглядові органи призупинили реєстрацію іноземної компанії. Про це повідомило напередодні місцеве видання Люксембург Геральд. Компанія TARO S. à r.l. була тимчасово виключена з реєстру на підставі неповної відповідності кільком законодавчим нормам. Порушення викликали інтерес з боку органів запобігання ухилення від податків та відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Теми Казахстану дана ситуація, здавалося б, не стосується. Якщо б не одне але! Виявилося, що кінцевим бенефіціаром TARO S. à r.l. є Тимур Абилкасымов — засновник казахстанської контори так званого фейкового консалтингу «Radius Advisory Lab».

Як зазначив журналіст-розслідувач Люксембург Геральд і Lux Leaks Антуан Дельтур, компанія TARO S. à r.l. зареєстрована в інтересах якогось Тимура Абилкасымова та інших осіб. Деякі незвичайні моменти в її звітності насторожили наглядові органи. Підприємство, схоже, лише акумулював кошти, отримані з Казахстану і КНР і не проводила жодної господарської діяльності.