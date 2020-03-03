Обвинуваченого у справі Гандзюк госпіталізували із зали суду

Колишнього помічника депутата Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі про вбивство Катерини Гандзюк, госпіталізували з приміщення Печерського суду. Завтра його можуть звільнити з-під варти.

Про це повідомляє кореспондент hromadske з місця подій.

Сьогодні Печерський суд повинен був розглянути продовження арешту Павловського у справі, де він підозрюється в створенні злочинної організації у Херсонській області та незаконному зберіганні зброї.

За інформацією видання, у конвойній кімнаті суду Павловський нібито впав. Кореспондент повідомляє, що лікарі швидкої допомоги виявили у нього гематому і засумнівалися в безпеці для здоров’я Павловського подальшої участі в засіданні.

У засіданні оголосили технічну перерву до 18:00. У лікарні повинні визначити стан підозрюваного.

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.

Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5

— hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020